XI Киевский форум по безопасности, — онлайн-трансляция

В форуме примут участие ведущие политики, дипломаты, гражданские активисты и эксперты из 35 стран мира

В Киеве проводится XI форум по безопасности. Трансляцию ведет «112 Украина»

В форуме примут участие ведущие политики, дипломаты, гражданские активисты и эксперты из 35 стран мира. Среди них президент Украины Петр Порошенко, премьер-министры Литвы, Молдавии, Украины, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, а также американские, европейские и украинские чиновники и парламентарии.

Более 60 докладчиков обсудят глобальные опасные тенденции и вызовы в современных международных отношениях.

Основные темы форума сосредоточатся на актуальных вопросах международной безопасности, российской агрессии против Украины, информационной безопасности, сотрудничества Украина – НАТО, Крыма и Донбасса, прав человека и безопасности в Черноморском регионе. Форум пройдет 12-13 апреля.

Ежегодное международное мероприятие «Киевский форум по безопасности» проводится с 2007 года. Он является платформой для дебатов по актуальным вопросам безопасности в Европе и Черноморском регионе. Цель форума – усиление сотрудничества в сфере безопасности между Европейским Союзом и Черноморским регионом, повышение уровня осведомленности ключевых игроков об укреплении безопасности.





Источник