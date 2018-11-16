WSJ встал на сторону Трампа и просит ФРС успокоиться



Москва, 16 ноября — «Вести.Экономика» The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой соглашается с Трампом в оценке политики Федеральной резервной системы и призывает остановить ужесточение.

Ранее американский президент неоднократно высказывался по поводу действий регулятора, заявляя, что «ФРС сошла с ума», также говорил о том, что «ФРС является самой большой угрозой для экономики, так как слишком быстро повышает ставки».

Теперь к Трампу присоединилась и редакция WSJ. Журналисты утверждают, что пора замедлить повышение ставок.

В статье говорится о силе экономике США и заслуге Трампа, однако общее мнение сводится к тому, что рост этот не вечен, и мировая экономика уже замедляется, а США не являются «островом».

Далее приводятся различные примеры, например, замедление крупнейшей экономики Европы — Германии, также Японии и так далее. Но все это лишь подводка к тому, чтобы заявить: следует ли Федрезерву продолжать расхождение своей денежно-кредитнойо политики с политикой других ЦБ.

«Мировые инвесторы требуют больше долларов», — говорится в материале.

Далее следуют различные лозунги, что сейчас не лучшее время и так далее, но суть всего материала сводится к тому, что ФРС должна прекратить цикл ужесточения и сделать паузу.

Судя по всему, таким образом WSJ пытается повлиять на настроения рынка. Сложно сказать, что стало поводом, возможно, именно эта статья, но мы стали свидетелями резкого падения доллара.



Обвал был безудержным, как будто у участников рынка появилась последняя возможность продать доллары.

Масла в огонь подлил Ричард Кларида, заместитель Джером Пауэлла, который заявил, что ФРС будет учитывать ситуацию в мировой экономике.

Такой ажиотаж продавцов доллара последний раз можно было видеть в начале года, когда по сути без каких-бы то ни было причин на рынке Forex наблюдался бурный рост евро против доллара. Правда, тогда рынок был тонкий, и спекулянты этим воспользовались. Затем, напомним, последовало укрепление американской валюты, которое продолжалось большую часть года.

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