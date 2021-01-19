WSJ: доллар пока будет слабеть, но в будущем укрепится

График индекса доллара интервалами в 1 неделю

По мнению зарубежных финансовых экспертов, доллар, который в настоящее время находится вблизи самого низкого уровня за три года, останется слабым, ему не удастся отыграть большую часть своего падения в 2020 году.

Индекс доллара США ICE, который измеряет курс доллара по отношению к корзине валют, упал более чем на 6% в 2020 году, продемонстрировав худшие результаты за три года: он колебался около самого низкого уровня с апреля 2018 года.

Ожидания относительно доллара были омрачены в последние недели политическими беспорядками в Вашингтоне, округ Колумбия, и ухудшением экономических перспектив. Кризис, вызванный нападением на Капитолий США, спровоцировал покупку долларов на международных рынках в качестве реакции ухода в актив-убежище. Между тем, повышенный уровень заражения коронавирусом, несмотря на распространение вакцин, угрожает сдержать и без того медленное восстановление экономики как в США, так и за рубежом, что также предполагает усиление спроса на доллар.

В то же время инвесторы ожидают, что предложенный избранным президентом Джо Байденом план помощи от COVID-19 на сумму 1,9 триллиона долларов США либо ослабит доллар, либо ограничит его рост в ближайшем будущем, поскольку вливание денежных средств в бизнес и домашние хозяйства увеличивает предложение. Такое вливание может способствовать повышению курса доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе, потому что оно будет стимулировать экономический рост США по сравнению с другими странами, но, вероятно, сработает против доллара в краткосрочной перспективе из-за проблемы предложения.

«Валютный рынок ничем не отличается от любого другого рынка», — говорит Уильям Диннинг, главный инвестиционный директор британского фонда Waverton Asset Management. «Если есть много картофеля, он будет дешевле. Если есть много долларов, он будет слабым».

Подавляющее большинство инвесторов делают ставку на дальнейшее падение доллара, согласно данным о позиционировании, собранным RBC Capital Markets. Недавняя слабость доллара побудила инвесторов покупать активы, оцениваемые в валютах развивающихся рынков, которые могут вырасти выше своих максимумов 2020 года.

Чтобы извлечь выгоду из слабости доллара, Марк Хэфеле, главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management в Цюрихе, увеличил доступ клиентов к высокодоходным валютам, таким как российский рубль и индийская рупия.

Но некоторые инвесторы начинают задаваться вопросом, насколько еще может ослабнуть доллар. Пока в этом году индекс доллара США ICE вырос на 0,9%.

Франческа Форнасари, глава отдела валютных решений лондонской Insight Investment, считает, что доллар может стать более привлекательным, чем другие валюты, поскольку высокий уровень заражения Covid-19 в большей части мира влияет на восстановление мировой экономики. Г-жа Форнасари сделала несколько ставок на слабость доллара в последние недели.

Хотя она думает, что азиатские валюты, такие как китайский юань, будут продолжать расти по отношению к доллару, г-жа Форнасари говорит, что она изо всех сил пытается найти другие валюты, которые потенциально могут расти по отношению к доллару.

«Нам все сложнее найти активы, в которые мы бы хотели инвестировать. Обычно это указывает на то, что негативное отношение к доллару стало чрезмерным и должно уменьшиться», — говорит она.

На валюты влияет множество факторов, которые воздействуют на потоки капитала, такие как торговые и инвестиционные потоки, процентные ставки, а также сравнительный рост и инфляция. Когда экономика США усиливаетсяя, она обычно привлекает поступления на рынки облигаций и акций из-за рубежа, создавая спрос на доллары. В то же время, как недавно показали рынки, когда мировая экономика восстанавливается, доллар имеет тенденцию к ослаблению, поскольку инвесторы ищут более рискованные инвестиции за рубежом.

Если доллар продолжит ослабевать, это, как правило, принесет пользу инвесторам за рубежом, покупающим акции и облигации США. Это может сделать активы дешевле, чем они были раньше.

Сима Шах, главный стратег компании Principal Global Advisors в Лондоне, входит в число тех профессиональных инвесторов, которые считают, что доллар продолжит ослабевать, отчасти из-за ожидаемых дополнительных фискальных стимулов. По ее словам, для иностранных инвесторов это «добавляет больше правдоподобия аргументу о том, что этот год должен быть довольно хорошим для акций США».

Одним из контраргументов продолжающейся слабости доллара является то, что он может найти поддержку в приобретении иностранцами новых долговых обязательств, которые, как ожидается, правительство США выпустит для финансирования дополнительных стимулов. Для глобальных инвесторов с фиксированным доходом текущая доходность 10-летних казначейских облигаций выше 1% привлекательна по сравнению с отрицательными ставками по крупным депозитам в большей части Европы и Японии.

Гораздо большим аргументом в пользу подъёма доллара, конечно, явился бы сильный отскок экономики США. Как только Covid-19 будет взят под контроль и появятся такие сигналы, как новые наймы и рост потребительского доверия, это может побудить Федеральный резерв ускорить сроки повышения процентных ставок, что может сделать облигации США еще более привлекательными в ближайшие годы. Повышение ставки также увеличит ставку, которую платят инвесторам за хранение долларовых активов, что сделает доллар более привлекательным и поддержит его рост.

На данный момент многие инвесторы продали некоторые пакеты акций в США и потратили лишние деньги на покупку акций, номинированных в евро, британских фунтах и китайских юанях. В то время как фондовые индексы США в значительной степени ориентированы на технологии, более дешевые зарубежные рынки, на которых больше акций финансового и производственного секторов, привлекают приток.

Между тем, учитывая улучшение экономических перспектив США, большинство управляющих деньгами за рубежом не планируют уходить с американских рынков. Многие также планируют сохранить акции технологических компаний США, которые хорошо себя зарекомендовали во время пандемии и являются источником безопасности для инвесторов.

«С точки зрения иностранных инвесторов, находиться в активах США выгодно», — говорит Джонатан Петерсен, экономист по рынкам Capital Economics.

Кейтлин Острофф The Wall Street Journal

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