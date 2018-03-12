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После праздников в Украине рухнул курс доллараМарт 12, 2018, Нет комментариев
Сегодня, 08:20 Просмотров: … Американская валюта заметно подешевела за длинные выходные Автор фото: Данил Павлов, «Сегодня» На сегодня, 12 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных ...
Новости политики
В США рассказали, где пройдет встреча Трампа и Ким Чен ЫнаМарт 12, 2018, Нет комментариев
Американские власти предположили, где состоятся переговоры между лидерами Соединеных Штатов и Северной Кореи. По словам пресс-секретаря Белого ...
Путин: Меркель время от времени присылает мне в подарок немецкое пивоМарт 11, 2018, Нет комментариев
Мировая экономика
Опубликована архитектура деловой программы ПМЭФ-2018Март 12, 2018, Нет комментариев
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), ключевой ...
Пошлины на металлы ставят под угрозу свободу мировой экономики, — министры Германии и КитаяМарт 12, 2018, Нет комментариев
Что ждет мировую экономику с изменением климатаМарт 11, 2018, Нет комментариев
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