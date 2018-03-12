Последние новости

После праздников в Украине рухнул курс доллара

После праздников в Украине рухнул курс доллара

Март 12, 2018, Нет комментариев

Сегодня, 08:20 Просмотров: … Американская валюта заметно подешевела за длинные выходные Автор фото: Данил Павлов, «Сегодня» На сегодня, 12 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных ...

Опубликована архитектура деловой программы ПМЭФ-2018
Опубликована архитектура деловой программы ПМЭФ-2018
Март 12, 2018, Нет комментариев
В США рассказали, где пройдет встреча Трампа и Ким Чен Ына
В США рассказали, где пройдет встреча Трампа и Ким Чен Ына
Март 12, 2018, Нет комментариев
В сельских районах Китая своё присутствие расширяет гигант Alibaba
В сельских районах Китая своё присутствие расширяет гигант Alibaba
Март 12, 2018, Нет комментариев
Пошлины на металлы ставят под угрозу свободу мировой экономики, — министры Германии и Китая
Пошлины на металлы ставят под угрозу свободу мировой экономики, — министры Германии и Китая
Март 12, 2018, Нет комментариев

Новости политики

В США рассказали, где пройдет встреча Трампа и Ким Чен Ына

В США рассказали, где пройдет встреча Трампа и Ким Чен Ына

Март 12, 2018, Нет комментариев

Американские власти предположили, где состоятся переговоры между лидерами Соединеных Штатов и Северной Кореи. По словам пресс-секретаря Белого ...

Американские сенаторы обозвали Путина антисемитом
Американские сенаторы обозвали Путина антисемитом
Март 11, 2018, Нет комментариев
Путин: Меркель время от времени присылает мне в подарок немецкое пиво
Путин: Меркель время от времени присылает мне в подарок немецкое пиво
Март 11, 2018, Нет комментариев
У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, — Могерини
У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, — Могерини
Март 11, 2018, Нет комментариев

Мировая экономика

Опубликована архитектура деловой программы ПМЭФ-2018

Опубликована архитектура деловой программы ПМЭФ-2018

Март 12, 2018, Нет комментариев

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), ключевой ...

Пошлины на металлы ставят под угрозу свободу мировой экономики, — министры Германии и Китая
Пошлины на металлы ставят под угрозу свободу мировой экономики, — министры Германии и Китая
Март 12, 2018, Нет комментариев
Второй Мао. Как «Молчун Си» сажал конкурентов и стал лидером Китая
Второй Мао. Как «Молчун Си» сажал конкурентов и стал лидером Китая
Март 11, 2018, Нет комментариев
Что ждет мировую экономику с изменением климата
Что ждет мировую экономику с изменением климата
Март 11, 2018, Нет комментариев
Экономические новости Украины и мира.
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