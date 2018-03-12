Сегодня, 08:20 Просмотров: … Американская валюта заметно подешевела за длинные выходные Автор фото: Данил Павлов, «Сегодня» На сегодня, 12 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных ...