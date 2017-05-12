Китай открывает свой рынок для США

Китай откроет свой рынок американским операторам кредитных карт, а также начнет импортировать из США сжиженный газ и говядину.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Китай откроет для США свои рынки в рамках 100-дневного плана по переформатированию торговых отношений, о котором договорились лидеры стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

Объемы поставок пока не названы, поскольку контракты еще не заключены.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретились в США в апреле этого года.

Напомним, что представители КНР и Европейского космического агентства (ЕSА) начали обсуждение возможности сооружения космической базы на Луне.

Как сообщалось, китайский конкурент Boeing впервые поднялся в небо. Новый пассажирский самолет китайской разработки Comac C919, который по замыслу производителей должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320, 5 мая выполнил свой первый полет.