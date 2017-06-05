Штабная фаза учений НАТО Saber Strike начинается в Польше

В понедельник в польском городе Щецин начинается фаза масштабных учений НАТО Saber Strike («Удар сабли»), она открывается на базе многонационального корпуса командования «Северо-Восток».

Об этом журналистам сообщил представитель корпуса майор Збигнев Гарбач.

Нынешние учения продлятся до 14 июня. Это заключительная фаза двухлетней подготовки альянса к получению статуса командования высокой готовности. Предполагается, что теперь альянс сможет реагировать на угрозы в течение трех месяцев, а в особых ситуациях — в срок до 30 дней.

Отмечается, что зона ответственности НАТО включает весь восточный фланг НАТО, включая Польшу, страны Балтии, территории Словакии и Венгрии.