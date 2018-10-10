WOG CAFE приняли в ассоциацию «Аэропорты Украины» ГА

Во время международного авиационного форума «АЭРОКОНГРЕСС-2018», который прошел недавно в международном аэропорту «Одесса», WOG CAFE получило свидетельство о членстве в Ассоциации «Аэропорты Украины» ГА (Ассоциации), сообщает «Деловая Столица»

Как отмечают в Ассоциации, компания WOG в последнее время активно принимает участие в развитии аэропортовой экосистемы и популяризирует среди украинцев идею, что аэропорт — это не только прилеты/вылеты, но и место отдыха, где, вопреки стереотипам, можно недорого перекусить и выпить кофе. Что лишний раз подтвердил успех WOG CAFE в столичном аэропорту.

«Вдобавок, в WOG CAFE уже заявили о ближайшем открытии двух точек — в Международных аэропортах «Борисполь» и «Львов». В тоже время компания не скрывает намерений и рассматривает возможность размещения WOG CAFE на базе других инфраструктурных объектов, в разных регионах Украины. Расширение сервиса и комфорта для авиапассажиров становится неотъемлемой частью современного авиационного бизнеса, на фоне привлечения авиакомпаний и снижения аэропортовых сборов для них, увеличивается доля неавиационных услуг. Выигрывают все участники аэропортового сервиса, а сеть WOG CAFE становится полноправным участником аэропортовой индустрии», — подчеркивают в Ассоциации.

Максим Пятаков, директор WOG CAFE акцентирует, что доступное качественное питание является важной составляющей аэропортов. «Мы предлагаем нашим клиентам не просто лучший кофе и вкусную пищу, а и европейский сервис, хорошее настроение. Пассажиры аэропорта могут по доступным ценам перед путешествием вкусно поесть и заказать что-то вкусное с собой на борт. А для того, чтобы быть в едином информационном поле с клиентами, оперативно получать информацию об их пожеланиях, изменяющихся требованиях и тенденциях в отрасли, мы вошли в Ассоциацию. Безусловно, это откроет нам новые перспективы», — уверен Максим Пятаков.

Отметим, WOG CAFE, расположенное в зоне ожидания Международного аэропорта «Киев», успешно работает более года. Посетителям доступно широкое меню: большой ассортимент горячих и холодных напитков, в том числе все виды кофейных напитков, представленные на WOG, несколько видов завтраков и основных блюд, а также популярные хот-доги, фреш-сендвичи, свежевыпеченные круассаны и т.д.





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