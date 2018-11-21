Wizz Air возвращается в Украину

Лоу-кост Wizz Air собирается возобновить работу украинской авиакомпании «Визз Эйр Украина»

Об этом шла речь во время встречи руководства авиакомпании с презизентом Украины Петром Порошенко, передает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украина».В частности, в среду, 1 ноября, генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади встретился с Порошенко.

«Участники встречи обсудили законодательные, регуляторные и экономические условия, необходимые для достижения финальных договоренностей в рамках долгосрочного бизнес предложения. Возобновление деятельности «Визз Эйр Украина» способствовало бы развитию украинской авиационной отрасли», — сообщили в пресс-службе.

Порошенко в свою очередь прокомментировал, что рад решению компании Wizzair вернуться в Украину.

«Это решение характеризует изменения, которые произошли за последние 4 года в Украине, в частности в развитии возможностей для бизнеса, улучшении инвестиционного климата», — написал президент в Twitter.

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