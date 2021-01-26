Wildberries нарастил экспорт на 95%

РынокБизнес

Екатерина Александрова | 26.01.2021

В 2020 г. экспортный оборот продавцов крупного международного онлайн-ретейлера Wildberries увеличился на 95% год к году до 23,7 млрд рублей, в штуках рост составил 138%.

Наиболее востребованными у зарубежных покупателей Wildberries стали одежда, бьюти-товары, книги, обувь, а также продукты питания. Динамичнее всего в 2020 г. спрос рос на товары для здоровья (рост

продаж в штуках год к году +1246%), ювелирные украшения (+1201%), детское питание (+1187%), продукты (+852%), спортивное питание и косметику (+793%).

В ТОП-10 самых популярных товаров отечественного производства, которые покупают в зарубежных странах на Wildberries, вошли одноразовые медицинские маски, книги, платья, футболки, брюки, кремы,

постельное белье, детские каши, настольные игры и чай.

Как отмечают в компании, самыми востребованными российскими товарами в Польше стали нижнее белье и медицинские маски, в Словакии — книги и платья. Покупатели из Израиля активнее всего приобретали

российские книги и бьюти-товары, а из Германии, где компания начала работу в январе 2021 г., — косметические наборы для ухода и настольные игры.

В ближайшее время Wildberries планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании.

Электронная коммерция (e-commerce)





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