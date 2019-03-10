Washington Post (США): наследие украинской революции зависит от итогов мартовских выборов — inoСМИ.Ru

Спустя пять лет после кровавых уличных протестов, в результате которых был свергнут поддерживаемый Кремлем украинский лидер, у избирателей появится шанс вынести свой вердикт по поводу того, что с тех пор произошло. Десятки претендентов пытаются сместить президента Петра Порошенко. Главной проблемой для Порошенко является его падающая популярность на фоне геополитического перетягивания каната, спровоцировавшего напряженность, которая была характерна для холодной войны. Накануне первого раунда выборов, который состоится 31 марта, украинцы обсуждают вопрос о том, каких результатов помогла добиться их революция, и чего она не смогла сделать.

1. Почему революция 2014 года до сих пор остается актуальным вопросом?

Украинцы подняли бунт, чтобы создать современное, открытое государство, судьба которого была бы связана с Евросоюзом, а не с Россией — ее восточным соседом. Стремление украинцев отделиться привело в ярость Россию, которая хочет сохранить влияние на территории так называемого ближнего зарубежья, а также предотвратить подобные беспорядки у себя дома. В 2014 году при президенте Владимире Путине Россия аннексировала украинский Крымский полуостров, заявив о своем долге по защите этнических русских, которых там большинство. Что еще хуже, по мнению многих украинцев, стремившихся получить прозрачное и ответственное правительство, повсеместная коррупция никуда не исчезла.

2. Почему действующий президент настолько непопулярен?

Демонстранты, свергнувшие поддерживаемого Россией предшественника Порошенко Виктора Януковича, понимали, что постреволюционный путь будет непростым, и были готовы к кратковременным экономическим трудностям и ярости России. Почти за пять лет правления Порошенко ни один из высокопоставленных чиновников не был осужден, а коррупционный рейтинг Украины почти не улучшился. Выступающие за прозрачность активисты регулярно подвергаются преследованиям, а одна из активисток вообще скончалась после того, как ее облили кислотой. В сложившейся ситуации украинцы обвиняют президента, чей рейтинг популярности упал ниже 15%. Не помогает ему и то обстоятельство, что сам он является миллиардером, а его имя фигурировало в Панамских документах.

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3. Как Порошенко пытается вернуть расположение избирателей?

Для этого он часто прибегает к националистической риторике. Лозунг «Жить по-новому», который помог ему победить на выборах в 2014 году, канул в лету. Теперь его заменил лозунг «Армия, язык, вера», в котором делается акцент на трех ключевых темах: продолжающийся конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами, постсоветская идентичность Украины и поддержанное Порошенко создание независимой украинской церкви.

4. Кто его основные соперники?

Возглавляет эту группу очень популярный на Украине комедийный актер Владимир Зеленский, которому удалось так высоко подняться в первую очередь благодаря отсутствию политического багажа, хотя он окружил себя опытными реформаторами. Порошенко идет вторым, немного обгоняя Юлию Тимошенко — бывшего премьер-министра Украины, которая прославилась во всем мире как один из лидеров оранжевой революции 2004 года (и благодаря своей косе), которого Янукович отправил в тюрьму. Из более чем 35 возможных кандидатов ни один не имеет рейтинга более 20%, а это значит, что после выборов 31 марта, скорее всего, состоится второй тур, намеченный на 21 апреля.

5. В каких вопросах мнения потенциальных кандидатов расходятся?

Ни один из кандидатов, имеющих хотя бы какие-то шансы на победу, не выступает за то, чтобы снова сблизиться с Россией в ущерб отношениям с Евросоюзом. Будущие соперники Порошенко делают акцент на повсеместной коррупции и финансовых трудностях, за которые он несет ответственность. Некоторые претенденты выступают с популистскими призывами уменьшить коммунальные платежи и снизить процентные ставки по банковским кредитам. Экономика Украины — легкая мишень, поскольку стране пока не удалось восстановиться после вызванного революцией экономического спада.

6. Какой вариант предпочли бы инвесторы?

После завершения года, в течение которого такие развивающиеся рынки, как Аргентина и Турция, испытали на себе довольно мощные удары, самое важное для инвесторов на Украине — чтобы новый президент сохранил сотрудничество с Международным валютным фондом. Зеленский заявил, что Украина должна выполнить свои обязательства по кредиту в размере 3,9 миллиарда долларов, предоставленного ей для того, чтобы страна могла пережить год выборов. Но такие кандидаты, как Тимошенко, предлагают надавить на центробанк, чтобы тот снизил проценты по займам, и уменьшить регулируемые правительством цены на коммунальные услуги — подобные шаги могут поставить под угрозу предоставление финансовой помощи в дальнейшем. Поскольку Украину часто называют одной из наиболее уязвимых в финансовом отношении стран с развивающейся экономикой, прекращение поддержки со стороны МВФ может спровоцировать кризис.

7. Почему мир должны волновать выборы на Украине?

Запад заинтересован в успехе Украины. Помимо МВФ финансовую поддержку Украине оказывают Всемирный банк и Евросоюз, а США предоставляют кредитные гарантии и военную помощь. Тем временем Россия стремится постепенно подорвать экономику Украины. Любой дестабилизирующий результат выборов может стать подтверждением тезиса Путина о том, что восстания приводят лишь к хаосу.

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