Washington Post: Экономика Украины избежала такого же падения, как в Греции, несмотря на войну

В момент, когда Греция готовится встать на ноги, ее экономика похожа на пережившую войну.

Иллюстрация REUTERS

После восьми лет списание долгов, балансировки и больших сумм финансовой помощи экономика Греции наконец готова стать на ноги. Или, по крайней мере, то, что от нее осталось.

Как пишет Washington Post, хорошие новости в том, что Греция действительно собирается завершить свою последнюю программу финансовой помощи и ей больше не нужна поддержка. Но на плохие новости указывает МВФ, который отмечает, что несмотря на более низкие процентные ставки и большие периоды уплаты, которые получила Греция, у нее до сих пор слишком большой долг, слишком низкий экономический рост и слишком хрупкий частный сектор. Все это наталкивает на мысли, что Афины не протянут без помощи долго.

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«И здесь мы подходим к самой плохой новости из всех: Европа, наверное, празднует эту историю как свой успех, но Греция стала крупнейшим экономическим провалом, который мог произойти разве что после войны или революции», — пишет издание.

Если не учитывать страны-анклавы, такие как Сан-Марино, экономика лишь четырех стран мира росли медленнее, точнее сократились больше, чем греческая за последние 10 лет. И это Ливия, Йемен, Венесуэла и Экваториальная Гвинея. Сирия не попала в этот список лишь потому, что у МВФ не было точных цифр относительно ее экономической ситуации с дня начала войны. Издание подчеркивает, что Ливия и Йемен все десятилетие страдали от гражданских войн, а другие две страны в списке наименее экономически успешных под руководством нефтяных диктатур, которые стали настолько коррумпированными и некомпетентными, что обвал цен на нефть стал для них более сильным ударом, чем должен был быть.

«Даже Украина, которая была среди тех, кому больше всего досталось во время экономического кризиса в 2009 году и которой приходится вести войну против России с 2014 года, демонстрировала лучшие результаты за это время, чем Греция. Украинская экономика сократилась «всего» на 17,8% с 2008-го, а экономика Греции – на 23,6%», — отмечает издание.

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Дело в том, что подобные экономические падения, с которыми имели дело Афины, обычно становятся симптомами более широкого краха государства. И именно поэтому они очень редко встречаются в богатых странах. Это становится очевидным, если посмотреть на поздние исторические оценки ВВП на душу населения британского экономиста Ангуса Меддисона. С 1900 года только три раза случалось, чтобы экономика европейских стран за 10 лет обваливалась так сильно, как в Греции с 2008 года. И это случалось после Первой и Второй мировых войн, а также после падения коммунизма. Исключениями в этом измерении стали другие войны, например, Балканские в 1910-х годах, гражданская война в Испании, греческая гражданская война и конфликты в Югославии в 1990-х. Но лишь одна страна за век демонстрировала экономическое падение в мирное время – немецкая Веймарская республика.

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Издание также напоминает о «Великой депрессии» в США, которую тоже можно было бы сравнить с греческим экономическим спадом. Американские проблемы, пик которых наступил в 1933 году, были жестче, чем в Европе. Европейские страны очень быстро отказывались от своего «золотого стандарта», если ситуация продолжала ухудшаться. Странам нужна была дешевая валюта для того, чтобы привлечь необходимые инвестиции и запустить механизмы стимуляции. Это позволяло быстрее выйти из кризиса.

В случае Греции в течение прошлого десятилетия так поступить не получилось бы, поскольку страна в еврозоне. Поэтому вместо стимуляции она получила меры жесткой экономии. В обмен на финансовую помощь Афины обязаны работать с профицитом бюджета на уровне 2,2% от ВВП в год до 2060 года. А значит страну ждет еще четыре десятилетия жесткой экономии. Поэтому ни для кого не должно быть чем-то удивительным то, что Греция не вернется к экономическим показателям 2008 года как минимум до 2030-го. И именно это Европа сегодня называет успехом – экономику, которая сократилась настолько, что кажется уничтоженной войной.

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