Walmart планирует развивать электронную коммерцию

22 февраля 2018, 23:03 99 просмотров

Электронные продажи компании Walmart в течение последнего квартала выросли всего на 23%. Этот показатель на 50% ниже результатов компании за аналогичный период в прошлом году, сообщает CNBC.

После обнародования этих данных, акции Walmart упали на 9%. Тем не менее, компания намерена развивать электронную коммерцию и уже в конце 2018 года планирует вложить крупные инвестиции в развитие этой сферы деятельности.

Прошло больше года с тех пор, как Walmart приобрел Jet.com, что и стало стартом для роста электронной коммерции в компании. С тех пор, Walmart тратится на маркетинг, чтобы привлечь молодое поколение миллениалов.

«Jet не будет расти так же быстро, как в первые дни, но займет отличную позицию, после того как мы сфокусируемся на бренде», — сказал генеральный директор Даур МакМилон на телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

Осенью 2018 года Walmart запустит полностью обновленный веб-сайт. Все больше магазинов Walmart начинают выполнять продуктовые онлайн-заказы и доставляют их покупателям. Фокус на моде и продуктах питания — главные инвестиционные направления компании в этом году.

Walmart придерживается той же политики, что и Amazon: «получить сегодня меньшую прибыль, чтобы завтра иметь более сильный бизнес», — подчеркнул Нил Солдерс из GlobalData Retail.

Ранее сообщалось о том, что Walmart наймет роботов, а также предсказал наступление эры VR-шоппинга.

Retail.ru

Статья относится к тематикам: E-commerce, интернет-магазины

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