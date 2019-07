Wall Street: Основные фондовые индексы США в плюсе — 23 июль 2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы позитивно отреагировали на квартальные отчеты и прогнозы таких компаний, как Coca-Cola (KO) и United Technologies (UTX), но предпочли занять выжидательную позицию перед публикацией отчетности крупнейших технологических компаний позднее на этой неделе.

Coca-Cola (KO; +5.2% в моменте) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.61. Выручка компании также превысила прогнозы, и Coca-Cola повысила свой годовой прогноз выручки в силу роста спроса на некоторые новые безалкогольные напитки и кофе.

В United Technologies (UTX) отчитались о прибыли на уровне $2.20 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.15 выше среднего прогноза аналитиков. Кроме того, выручка конгломерата незначительно превысила оценку Уолл-стрит, и United Technologies повысила свой прогноз основных финансовых показателей на весь год, так как получает выгоду от покупки Rockwell Collins.

Тем временем, квартальная прибыль компании Travelers (TRV) по итогам отчетного периода достигла $2.02 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.30. Выручка страховой компании превзошла прогнозы относительно более высокого чистого инвестиционного дохода и премий, но страховщик также увидел более высокие потери от не связанных с погодой несчастных случаев, чем это было годом ранее. Акции TRV просели на 2.4%.

Более 18% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 78% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

После сильного начала сезона корпоративной отчетности, опрошенные Refinitiv, сейчас прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500, возрастает примерно на 1% г/г, тогда как ранее они ожидали небольшого снижения показателя.

Еще одним позитивным моментом для рынка стало сообщение о достижении договоренности между администрацией президента Трампа и лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка государственного долга. Эта договоренность поможет избежать технического дефолта правительства в конце этого года, но увеличит дефицит бюджета.

Тем временем некоторое давление на рынок оказывает сообщение о том, что Международный валютный фонд (МВФ) вновь снизил свой прогноз глобального экономического роста, так как торговая война между США и Китаем продолжается, опасения Brexit сохраняются, а инфляция остается сдержанной. Фонд теперь ожидает, что мировая экономика вырастет на 3.2% в 2019 год, тогда как в апреле прогнозировал рост на 3.3%. В МВФ также предупредили, что дальнейшее увеличение тарифов США и Китаем, введение тарифов на импортные авто или беспорядочный Brexit могут еще больше замедлить рост.

Инвесторы также анализируют отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR), который показал, что продажи существующих домов в США упали в июне на 1.7%, до сезонно скорректированного показателя 5.27 млн. единиц с пересмотренных 5.36 млн. единиц в мае (первоначально сообщалось о 5.34 млн.). Экономисты прогнозировали, что перепродажи жилья снизятся в июне до 5.33 млн. единиц. В годовом исчислении продажи домов на вторичном рынке упали на 2.2% в июне.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста — The Coca-Cola Co. (KO; +5.21%). Аутсайдер — The Travelers Companies (TRV; -2.36%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Индекс

Значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Нефть

56.21

-0.01

-0.02%

Золото

1421.50

-5.40

-0.38%

Dow

27221.00

+45.00

+0.17%

S&P 500

2992.75

+3.75

+0.13%

Nasdaq 100

7926.75

+2.00

+0.03%

10-летние облигации США

2.06%

+0.01

+0.59%

