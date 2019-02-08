Wall Street: Основные фондовые индексы США в минусе — 08 февраль 2019 | Новости рынка Форекс — FxTeam

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как участники рынка продолжают беспокоиться о ходе торговых переговоров между США и Китаем и замедлении глобального экономического роста.

Издание Wall Street Journal сообщило в пятницу, что две страны еще не составили черновой вариант договора, в котором были бы указаны вопросы, по которым они достигли или не достигли согласия. Сообщение появилось после заявления президента США Дональда Трампа в четверг, что он не встретится с президентом Китая Си Цзиньпином до 1 марта, — установленного сторонами дедлайна для заключения сделки. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу также накануне отметил, что Китаю и США еще далеко до заключения торговой сделки. Это вернуло на рынок фактор страха по поводу торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Между тем, Европейская комиссия в четверг резко снизила свой прогноз экономического роста Еврозоны на 2019 и 2020 гг., что усилило опасения, что мировая экономика может замедлиться.

Растущая неопределенность вокруг торговых отношений между США и Китаем и беспокойство по поводу мировой экономики нашли отражение в ухудшении прогноза прибыли корпоративного сегмента на 2019 год. Согласно данным FactSet, прибыль компаний S&P 500 сократится более чем на 1% по итогам первого квартала 2019 года. Если прогноз оправдается, это станет первым сокращением прибыли для компаний S&P 500 со второго квартала 2016 года, когда данный показатель снизился на 2.5%.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер — Exxon Mobil Corp (XOM, -1.98%). Лидер роста — United Technologies Corp. (UTX, +0.50%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.8%). Вырос только сектор коммунальных услуг (+0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Индекс

Значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Нефть

52.61

-0.03

-0.06%

Золото

1318.70

+4.50

+0.34%

Dow

24964.00

-167.00

-0.66%

S&P 500

2690.75

-13.25

-0.49%

Nasdaq 100

6871.75

-33.75

-0.49%

10-летние облигации США

2.63%

-0.02

-0.83%

Информационно-аналитический отдел Телетрейд





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