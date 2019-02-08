Wall Street: Основные фондовые индексы США в минусе — 08 февраль 2019 | Новости рынка Форекс — FxTeam

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как участники рынка продолжают беспокоиться о ходе торговых переговоров между США и Китаем и замедлении глобального экономического роста.
Издание Wall Street Journal сообщило в пятницу, что две страны еще не составили черновой вариант договора, в котором были бы указаны вопросы, по которым они достигли или не достигли согласия. Сообщение появилось после заявления президента США Дональда Трампа в четверг, что он не встретится с президентом Китая Си Цзиньпином до 1 марта, — установленного сторонами дедлайна для заключения сделки. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу также накануне отметил, что Китаю и США еще далеко до заключения торговой сделки. Это вернуло на рынок фактор страха по поводу торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
Между тем, Европейская комиссия в четверг резко снизила свой прогноз экономического роста Еврозоны на 2019 и 2020 гг., что усилило опасения, что мировая экономика может замедлиться.
Растущая неопределенность вокруг торговых отношений между США и Китаем и беспокойство по поводу мировой экономики нашли отражение в ухудшении прогноза прибыли корпоративного сегмента на 2019 год. Согласно данным FactSet, прибыль компаний S&P 500 сократится более чем на 1% по итогам первого квартала 2019 года. Если прогноз оправдается, это станет первым сокращением прибыли для компаний S&P 500 со второго квартала 2016 года, когда данный показатель снизился на 2.5%.
Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер — Exxon Mobil Corp (XOM, -1.98%). Лидер роста — United Technologies Corp. (UTX, +0.50%).
Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.8%). Вырос только сектор коммунальных услуг (+0.1%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс
Значение
Изменение, пункты
Изменение в %
Нефть
52.61
-0.03
-0.06%
Золото
1318.70
+4.50
+0.34%
Dow
24964.00
-167.00
-0.66%
S&P 500
2690.75
-13.25
-0.49%
Nasdaq 100
6871.75
-33.75
-0.49%
10-летние облигации США
2.63%
-0.02
-0.83%
Информационно-аналитический отдел Телетрейд