Взятка в $200 тыс.: Что известно о задержанном Алексее Тамразове

В четверг, 9 августа, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании правоохранителями Алексея Тамразова, пытавшегося дать крупную взятку прокурору ГПУ

По его словам, речь идет о $200 тыс. и в обмен на эту сумму Тамразов просил снять арест с имущества по уголовному делу, которое связано с преступной организацией беглого экс-президента Виктора Януковича.

Тамразов Алексей Гарриевич является владельцем и инвестором ООО «Всеукраинская медиа группа» — издание Insider.

Родился он в Жлобине (Беларусь) в 1975 году в семье киевлян, которые вернулись в украинскую столицу спустя три года. Высшее образование Тамразов получил в Киевском госинституте театрального искусства им. Карпенко-Карого (1993-1999 гг.).

Карьеру начал с компании «ТНК-Украина» Игоря Коломойского в качестве специалиста отдела оптовой реализации нефтепродуктов. Через три года, т.е. в 2003 году, уже занимал должность коммерческого директора ООО «Западная нефтегазовая компания» (ЗНГК), созданной при его же участии. Компания также занималась нефтепродуктами и в 2013 году ее оборот составил 4 млрд грн, войдя в десятку крупнейших импортеров бензина и дизельного топлива.

Кроме того, Тамразов в период с 2006 по 2007 год был первым замом коммерческого директора компании «Укрнафта», но вернулся в созданную при его участии ЗНГК в кресло замдиректора.

В 2010 году его назначили первым заместителем председателя правления ПАО «Укргазвидобування», где проработал до марта 2014 года. Себе в достижения Тамразов записывает договоры со шведской компанией «Мисс Ентерпрайсес» и ООО «Карпатыгаз» и корпорацией Shell. В сотрудничестве с шведами было инвестировано больше 2 млрд грн и добыто свыше 1 млрд кубометров природного газа.

СМИ связывают Тамразова с окружением Януковича. В частности, он некоторое время выступал за команду Ferrari Team Ukraine, основанную младшим сыном Виктора Януковича. Правда карьера автогонщика вылилась в покупку салона автомобилей премиум-класса «Автопорт».

Столь тесную связь с окружением беглого президента СМИ объясняют участием семьи Тамразова в ассирийской организованной преступной группе, которой руководил Джибу «Гарик» Малик-Заде. Оперативники называют эту ОПГ «Авдыша» и она действовала в Старокиевском, Печерском, Жовтневом, Московском, Радянском и Зализничном районах Киева. У самого Алексея Тамразова была кличка «Тощий».

Как пишет «Антикор», источники в правоохранительных органах подтверждают, что семья Тамразова активно участвовала в нефтегазовом и автомобильном направлениях криминальной деятельности ОПГ «Авдыша». «В итоге молодого Лешу Тощего устроили на работу в «профильную компанию», чтобы поднабрался опыта, а затем выделили ему из общака средства на собственно дело», — пишет издание.

По данным журналистов, получив опыт в выводе денег из компаний, поработав также в проектах Юрия Бойко и Дмитрия Фирташа, Тамразов благодаря лобби семьи Януковича и получил должность в «Укргазвидобування».

Результат: по данным Минэнергоугольпрома, за девять месяцев 2013-го работы по бурению по сравнению с 2012 годом сократились на 11%, разведочное бурение — на 24, темпы строительства новых скважин — на 16%. Добыча упала за пять лет на 13,5%.

После Революции достоинства Алексей Тамразов стал членом «Автомайдана» и основал партию «Народная платформа».

Кроме того, именно Тамразов в июне 2015 года внес залог за подозреваемого в убийстве бывшего шеф-редактора газеты «Сегодня» Олеся Бузины Дениса Полищука, заявив, что у следствия нет доказательств его вины. Средства для внесения залога, по словам бизнесмена, он получил после продажи земельного участка в 2009 году, стоимость которого составляла 40 млн грн.

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