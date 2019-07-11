Взять на понт. Зачем Зеленский грозит Кличко судьбой Черновецкого. Новости политики

Президент Зеленский решил разделить должности главы столичной горадминистрации и мэра Киева, что может быть, как давлением на Кличко, так и попыткой Игоря Коломойского «подставить» главу государства

Фото: kiev.klichko.org, racurs.ua

Градоначальник Киева Виталий Кличко подтвердил циркулировавшую в прессе информацию о том, что президент хочет уволить его с должности главы КГГА, назначив на эту должность своего человека, которого он, правда, не назвал.

Примечательно, что имя гендиректора принадлежащего Игорю Коломойскому медиахолдинга «1+1» Александра Ткаченко, как претендента на руководство КГГА, циркулирует в столичных политических кругах около месяца. Недвусмысленно выразился о возможном разделении должностей мэра Киева и главы КГГА и глава Офиса президента Андрей Богдан. По его словам, существует некая договоренность об «открытой, честной и прогосударственной позиции» столичного градоначальника, нарушение которой чревато кадровым решением в отношении Кличко. Похоже, у президента посчитали, что мэр Киева так и не стал настоящим «государственником».

Здесь стоит сказать, что, если Зеленский все-таки решит уволить Кличко — он имеет для этого веские юридические основания. Осенью 2010 года парламент по инициативе Виктора Януковича внес изменения в Закон «О столице Украины», которые действуют до сих пор. В измененной редакции документ предоставляет территориальной громаде Киева и Киевскому городскому совету право принимать решение о создании или несоздании райсоветов столицы, а главное — президент может самостоятельно назначать главу столичной горадминистрации, а также, в случае неизбрания райсоветов, глав райадминистраций. Картину портит только решение Конституционного суда от 2003 года, которое прямо обязывало президента назначать главой КГГА избранного киевлянами мэра, но такие «мелкие условности», как мы знаем, команду президента могут и не остановить. Что же означает разговор Зеленского с Кличко, а главное — к чему может привести анонсированное решение президента?

Во-первых, разговор совсем не означает, что президентского указа можно ожидать сегодня — завтра. Возможно, поговорив с Кличко, Зеленский просто сделал главному «УДАРовцу» «последнее китайское предупреждение», чтобы тот не мешал президентской команде постепенно брать рычаги управления столицей на себя — например, уволив замов Кличко и назначив полностью лояльных «ЗеКоманде» людей. Как утверждают некоторые СМИ, не последнюю, а возможно и первую роль в окружении Кличко играет известный киевский застройщик Вадим Столар, который, как и сам градоначальник, связан с Сергеем Левочкиным и идет по списку «Оппоплатформы» на выборы. В свою очередь, для президентской партии «Оппоплатформа» — фактически основные конкуренты, поэтому видеть в кресле мэра ставленника Бойко, Левочкина и Столара «слугам народа» не с руки, да и перетянуть на себя киевские финпотоки с помощью Ткаченко у Коломойского были бы совсем не против.

Во-вторых, возможное решение Зеленского может свидетельствовать о том, что старший партнер Зеленского, олигарх Игорь Коломойский — продолжает помнемногу «душить в объятиях» президента. Ведь у олигарха не могут не понимать, что назначение его протеже Ткаченко главой КГГА сразу же спровоцирует открытый конфликт с Кличко, который уже назвал такой вариант событий калькой с решения Януковича о назначении Александра Попова главой горадминистрации при действующем мэре Леониде Черновецком.

На самом деле, здесь Кличко не совсем прав — есть существенная разница в ситуациях. Она состоит в том, что назначение Попова было согласовано с самим Черновецким, который на тот момент просто не мог открыто протестовать против этого, «обложенный» криминальными делами против себя и своего ближайшего окружения. То есть, «поющий мэр» не мог призвать избравших его любимых бабушек выступить в защиту своего кумира.

Кроме того, на сегодня Кличко имеет довольно неплохой рейтинг, чего не скажешь о Лене — «Космосе» образца 2010 года. Ощущая за собой весомую поддержку, нынешний градоначальник вполне может вывести своих симпатиков на уличные протесты, обвиняя президента в наследовании Януковичу. Зеленский сам время от времени дает поводы так говорить о себе, вспомнить хотя бы хамский разговор с секретарем Бориспольского горсовета, произошедший накануне.

Описанное развитие событий в ближайшее время совсем не в интересах президента, который всеми силами старается поддерживать рейтинг своей партии в том числе и в столице, давшей ему 60% поддержки на выборах главы государства. Следовательно, вероятность увольнения Кличко в ближайшее время не очень высока, но после выборов в парламент все может измениться.

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