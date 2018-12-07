Взялась за старое: Россия решилась на новую подлость в Керченском проливе — Обозреватель

В Керченском проливе из-за действий России застряли 140 судов, которые заблокированы и ожидают прохода.

Как сообщает Государственная пограничная служба, на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода через Керченский пролив находится более 140 кораблей, 98 из которых со стороны Черного моря.

Пограничники утверждают, что такими действиями Россия увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций из-за скопления судов на стоянках. «При этом оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты», — сказано в сообщении.

В частности, за минувшие сутки через Керченский пролив россияне пропустили только 41 судно в обоих направлениях, 8 судов именно из/в портов Украины. При этом корабли, которые направлялись из Украины или в Украину, проверяла ФСБ России.

Также сообщается, что в конце ноября в Керченском проливе стояло более 400 судов, но в первые дни декабря ситуация стабилизировалась и их количество снизилось до 105.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.





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