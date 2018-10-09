Взрывы боеприпасов возле Ични. Главное

В ночь на вторник, 9 октября, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области на арсенале №6 произошел взрыв

Взрыв на технической территории военных складов произошел около 03:30, сообщает «ДС».

Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

09:08 Существенные недостатки на 6-м арсенале около Ични (Черниговская обл.) были выявлены еще год назад, о чем было извещено Министерство обороны и Генштаб.

Об этом заявил на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

Тымчук напомнил, что ровно год назад Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны изучал ситуацию на арсеналах и складах хранения боеприпасов ВСУ (в контексте взрывов на складах в Калиновке Винницкой обл.). Тогда по поручению Комитета ВР он вместе с Татьяной Черновол посетил 6-й арсенал, на котором сейчас происходит ЧП.

«После осмотра территории и объектов арсенала, общение с представителями командования, военнослужащими и работниками, был выявлен ряд недостатков, в том числе весьма существенных. Таких, которые не могли быть устранены силами коллектива арсенала, а требовали вмешательства и помощи Минобороны и Генштаба. По результатам этой поездки я послал депутатское обращение в адрес руководителей МО и ГШ ВСУ, в котором перечислил выявленные недостатки с просьбой вмешаться в ситуацию и решить существующие проблемы», — заявил нардеп.

Тымчук отметил, что не может опубликовать текст обращения и полученных ответов, потому, что эти документы имеют гриф секретности.

«Могу только сказать, что выявленные недостатки касались обустройства технической территории арсенала, условий хранения боеприпасов, совершенствование системы охраны, проведение ряда организационных мероприятий», — заявил он.

По словам депутата, ответы Минобороны и Генштаба были написаны «под кальку», и имели «успокаивающий» характер: что о проблемах известно и их решают.

«Понятно, что сейчас, до проведения официального расследования, рано говорить о причинах нынешних событий на 6-м арсенале. Но уверен, что при условии не «бумажного», а реального устранения недостатков и решения проблем арсенала, нынешних событий можно было бы избежать. Тем более, что тогда, год назад, Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал запрос Минобороны на финансирование соответствующих мероприятий по всем арсеналам», — заявил Тымчук.

Также нардеп считает крайне важным, чтобы были выявлены и наказаны настоящие виновники событий — ответственные на высшем уровне, а не «козлы отпущения» среди персонала арсенала.

«Без этого, как свидетельствуют многочисленные подобные события в течение последних лет, мы так и будем регулярно становиться свидетелями очередных взрывов на наших складах боеприпасов», — заключил он.

09:01 ЧП на военном арсенале в Черниговской области произошло в следствии диверсии, заявил народный депутат («Радикальная партия») Игорь Мосийчук.

«По моей информации имеет место вражеская диверсия, теракт!» — написал Мосийчук на своей странице в Facebook, не уточнив источник информации.

08:49 Материальный ущерб в результате взрывов и пожара на военных складах в Ичне еще предстоит установить, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных сил Украины и местного населения нет», — говорится в сообщении, Генштаба.

Генштаб обратился к СМИ с просьбой «использовать только правдивую и проверенную информацию».

08:40 На арсенале ВСУ вблизи пгт Дружба Ичнянского района, где происходит пожар, каждую секунду взрывается два-три снаряда.

«По состоянию на 7:00 интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду», — сказал руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник.

По его словам, сразу локализации был привлечен штатный пожарный танк 6-го арсенала. Еще четыре таких же должны доставить в ближайшее время.

08:27 В Черниговской области развернуты пункты эвакуации в связи со взрывами на военных складах близ Ични.

Начата эвакуация населения из ряда населенных пунктов Ичнянского и Прилуцкого районов.

В частности, эвакуация проводится в Ичнянском районе: г. Ичня, пгт Дружба, села Августовка, Безводовка, Буды, Грабов, Лучковка, Пелюховка, Красное, Буримка, Безбородьков, Шиловичи, Ольшана, Новая Ольшана, Тарасовка, Гмырянка, Городня, Гужовка, Заудайка, Коршаки, Монастырище, Веприк, Сезьки, Гейци, Дзюбовка, Коломийцево, Тишковка, Хаенки, Вороновка, Киколы.

В Прилуцком районе: села Лесные Сорочинцы, Стрельники, Обычев, Заудайка, Радьковка, Колесников, Левки.

«Для обеспечения пострадавших необходимы продукты питания, вода, теплые вещи, средства гигиены. Просим всех неравнодушных откликнуться. Вещи и продукты можно приносить непосредственно в пункты эвакуации», — заявили в облгосадминистрации.

Также были обнародованы адреса пунктов эвакуации. Смотрите здесь. Телефон горячей линии: (0462) 678-274.

08:23 В зоне вероятного поражения от взрывов на арсенале Минобороны в пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области находятся 30 населенных пунктов.

«Зона наиболее возможного поражения около 16 км, площадь 7338 га. В данную зону попадает 30 населенных пунктов (около 20 тыс. человек)», — сообщили в ГСЧС.

По словам местных жителей, от взрывов на арсенале происходит разброс неразорвавшихся снарядов.

07:57 Премьер-министр Владимир Гройсман вылетел в Черниговскую область в связи с ЧП на военных складах близ Ични.

«Чрезвычайное происшествие на Черниговщине. На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда», — написал Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

07:43 В связи со взрывами складов боеприпасов вблизи Ични в Черниговской области запрещен проезд по ряду автодорог государственного значения.

Запрещено движение по дороге Р-68 Талалаевка — Ичня — Тростянец — Сокиринцы — / Н-07 / от Талалаевки в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также закрытая дорога Т-25-27 Новый Быков — Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырищи-Ични.

Кроме того, закрыто движение по дороге Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и со стороны дороги Н-07 до Ични.

07:39 Движение железнодорожного и автомобильного транспорта в районе Ични Черниговской области приостановлено.

С 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

«К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г. Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии — 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия», — уточнили спасатели.

07:30 Территория 6-го арсенала Минобороны составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га, эвакуированы 10 тыс. человек.

«В 3:40 9 октября в ГСЧС поступила информация о пожаре и взрывах на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области», — говорится в сообщении.

«К эвакуации привлечено автотранспорт. Эвакуированы около 10 тыс. человек», — добавили в ГСЧС.

07:21 Взрывы на военных складах близ Ични в Черниговской области начались, как салют.

Об этом со ссылкой на проживающую в городе родственницу сообщила киевская активистка Иванна Репницкая.

«Что было? Все началось, просто как салют. Ребенок не успел испугаться.

Сейчас говорят, что все горит. Страшно. Боятся за дом. Собаку отпустили. Может, выживет. Страшно», — добавила она.

06:59 Многие из профилей в соцсетях, которые сообщают о катастрофической ситуации в Ичне, оказываются «пустыми».

«Среди тех, кто сообщает в соцсетях наиболее «ужасные подробности с места событий» — много пустых профилей. Будьте внимательны в условиях информационной войны», — отмечает Liga.net.

06:50 На опубликованном в сети видео видно огненное зарево и слышны взрывы.

06:24 Из-за взрывов на военных складах близ Ични в Черниговской области в домах осыпается кафель и штукатурка.

Жители Нежина и Прилук также сообщают, что долго время слышат взрывы.

06:05 Началась эвакуация населения.





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