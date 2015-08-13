Взрывом атомной бомбы назвали китайцы трагедию в Тяньцзине

Серия огромных взрывов потрясла в среду вечером китайский город-порт Тяньцзинь.

По состоянию на 8 утра в четверг, по данным ТАСС, сообщается о гибели 42 человек. Более 400 получили ранения. Остается неизвестной судьба 36 пожарных, которые пропали без вести после повторного взрыва, когда они занимались локализацией последствий пожара. По оценкам наблюдателей, число погибших и раненых может существенно увеличиться по мере разбора завалов.

Тяньцзинь является городом с населением около 15 миллионов человек в северо-восточном Китае, находящемся в 120 километрах к востоку от Пекина. Первый взрыв произошел на складе логистической компании «Жуйхай» в промышленной зоне города-порта, заявили в полиции Тяньцзиня. Затем раздался второй взрыв, когда огонь перекинулся на склад хранений химических товаров в Бинхае, расположенном на воде. На этом складе могли храниться цианиды и другие высокотоксичные вещества, причем властям предстоит установить, имели ли право фирмы, арендующие складские помещения, право продавать такие опасные вещества.

Как сообщили государственные СМИ со ссылкой на агентство Синьхуа, первый взрыв был эквивалентен подрыву 3 тонн в тротиловом эквиваленте, в то время как второй эквивалентен взрыву 21 тонны в тротиловом эквиваленте, сообщила китайская государственная телекомпания CCTV. Ударной волной были выбиты окна в зданиях приблизительно в двух километрах от места взрыва. Огненный шар от пожара буквально расплавил около 1000 новых автомобилей Renault, которые находились на стоянке под открытым небом у местного автодилера. Рухнули десятки построек в непосредственной близости от завода. Под ними могут находиться люди.

Противопожарное подразделение китайского министерства общественной безопасности заявило, что пожарные выехали на место происшествия незамедлительно после первого взрыва. Второй взрыв произошел уже после того, как они прибыли на место и вошли на склад. После этого с ними была потеряна связь. Причина взрыва на складе пока не ясна. Вместе с тем, если будет установлено, что причиной трагедии стала обычная халатность, виновнику не поздоровится. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал суровое наказание, если будет установлен виновник одной из самых крупных катастроф в Китае последнего времени. Глава КНР заявил, что «взрыв дал большой урок». Си Цзинпин распорядился провести проверку безопасности на всех китайских «опасных производствах» и убедиться, что токсичные химические вещества и другие взрывоопасные материалы содержатся надлежащим образом, сообщает агентство Синьхуа.

Местные жители сравнивают происшедшее с землетрясением и даже взрывом атомной бомбы. Лю Юэ, 25-летняя жительница Тяньцзиня сказала корреспонденту CNN, что она сразу почувствовала первый взрыв, но он, в отличие от второго, не был таким мощным. «Второй взрыв был настолько сильным, что я почувствовала, как задрожало все наше 16-этажное здание, — сказала Лю, которая живет в 4 километрах от места трагедии. — Я думала, что это было землетрясение, я была крайне напугана. Я боялась, что вся моя семья находится в опасности». «Это воспринималось, как взрыв атомной бомбы, — сказал водитель грузовика Чжао Дзенченг корреспонденту Associated Press. — Я никогда даже не думал, что увижу такое». Мужчина сказал, что так и не вернулся домой, а провел ночь в кабине грузовика.

Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд, который в настоящее время находится в Китае с визитом, сказал, что он был на заводе «Airbus» в Тяньцзине за несколько часов до взрывов. «Я выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей и сотни раненых в результате взрывов в Тяньцзине», — сказал Хаммонд в Пекине в четверг, сообщает nbcnews.com.

Как это часто бывает в случае стихийных бедствий и катастроф в КНР, китайские власти пытаются сохранить жесткий контроль над информацией. Журналистов держат в нескольких километрах от места катастрофы. Некоторые пользователи китайского популярного сайта микроблогов Weibo жаловались, что их посты были удалены.

По материалам: rg.ru