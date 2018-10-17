Взрыв в керченском колледже. Главное

В оккупированной Керчи произошел взрыв в политехническом колледже, по предварительным данным погибло 18 человек, еще 50 получили ранения

Взрыв произошел днем 17 октября, информирует «ДС».

15:42 Следственный комитет России переквалифицировал дело о нападении в оккупированной Керчи на массовое убийство.



«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — говорится в сообщении.

15:36 За взрывом в Керченском политехническом техникуме стоял 22-летний студент, заявил так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов также подтвердил, что подозреваемый покончил с собой.

Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

Имя подозреваемого официально не сообщается. Однако Telegram-канал 112 утверждает, что взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.

15:24 В Керченском политехническом техникуме найдено тело вероятного террориста.

«Тело стрелка, устроившего теракт в керченском политехе, нашли в здании колледжа. Он застрелился», — говорится в сообщении россСМИ.

15:19 При взрыве в политехническом колледже в оккупированной Керчи погибли 18 человек.

Об этом заявил так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

«Погибших 18 раненых более 40», — заявил Аксенов.

15:06 Назвавшийся Семеном Гавриловым студент политехнического колледжа оккупированной Керчи, где сегодня вследствие взрыва погибли 10 человек, сообщил, что лицо стрелявшего показалось ему знакомым.

«Я ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул. Это меня и спасло. Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Что произошло со стрелком, я не знаю. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были обугленными», — сообщил Гаврилов.

По его мнению, стрелявший мог учиться в том же колледже.

15:00 Оккупанты ввели усиленный режим безопасности в Крыму и досматривают все машины.

Такие меры приняты после взрыв в Керченском политехническом колледже.

«В Крыму ввели усиленный режим на дорогах. Досматривают всех автомобилистов по городу и на Крымском мосту. Движение к вокзалам ограничено», — говорится в сообщении.

14:58 При взрыве в политехническом колледже в оккупированной Керчи погибли 13 человек.

«На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них — подростки. Данные о пострадавших уточняются», — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

14:55 В оккупированном Крыму объявлен трехдневный траур в память жертв взрыва в политехническом колледже Керчи.

Об этом глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook.

«В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трёхдневный траур. Для оказания помощи пострадавшим принимаются все необходимые меры», — написал он.

14:48 Большинство пострадавших от взрыва в политехническом колледже оккупированной Керчи являются подростками, заявили в Следственном комитете России.

«По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них — подростки», — говорится в сообщении.

На данный момент на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники.

14:48 Оккупанты считают, что мощность бомбы, взорвавшейся в керченском техникуме, составляла по меньшей мере 300 г в тротиловом эквиваленте.

«По предварительным данным, взрывное устройство могло быть закамуфлировано под какой-либо другой предмет. Его мощность была не менее 300 грамм в тротиловом эквиваленте, оно было начинено поражающими элементами», — сказал источник в правоохранительных органах РФ.

14:35 В сети появилась фотография подозреваемого в совершении взрыва в Керченском политехническом техникуме.



«Фотография террориста. Этого человека в Керчи сейчас ищут все. Если вы увидите его на улице — уходите сейчас же и звоните в полицию», — говорится в сообщении.

14:24 Оккупанты квалифицировали взрыв и, вероятную, стрельбу в техникуме Керчи как террористический акт.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

«Те события, которые произошли в Керчи, в полном объеме затрагивают деятельность Росгвардии. Подразделения Росгвардии в объеме всего функционала выполняют задачи по ликвидации последствий совершенного террористического акта. Уже официально Следственный комитет прокомментировал, наши коллеги из органов безопасности», — сказал Меликов.

«Причиной гибели и наличия такого большого количества пострадавших в политехническом колледже стал взрыв самодельного взрывного устройства», — подчеркнул он.

14:14 К техникуму в оккупированной Керчи, где произошел взрыв, направили более 200 солдат из оккупационных подразделений РФ и около 10 единиц техники.

Как заявили в пресс-службе Южного военного округа РФ, оккупационные подразделения будут оказывать помощь экстренным службам города в расчистке завалов на месте взрыва.

14:13 В Керченском политехническом техникуме якобы действовали некие стрелки, которые открывали кабинеты и расстреливали всех, кто встретится.

С таким утверждением выступила директор учебного заведения Ольга Гребенникова.

Свой рассказ на камеру Гребенникова начала относительно спокойным тоном, и лишь после начала демонстрировать эмоции.

«По второму этажу открывали все кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался на глазах. Трупов полно, трупов детей полно», — заявила она.

Также из ее рассказа стало известно, что она покинула техникум за полчаса до инцидента.Кроме того, стрелок «устроил взрыв в политехе, потому что у него закончились патроны».

«Это случилось в коридоре на первом этаже. Именно там и он и подорвал бомбу», — говорится в сообщении российских СМИ.

Кроме того, стало известно о госпитализации 34 человек. В Керчь вылетает московская санавиация и глава Минздрава Скворцова.

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13:59 Национальный антитеррористический комитет России объявил, что в керченском колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

На данный момент территория колледжа оцеплена.

По данным оккупантом, взрыв произошел около 12 часов дня. При взрыве погибли десять человек, еще 50 были ранены.

13:58 Версия террористического акта рассматривается в качестве причины взрыва в политехническом колледже в Керчи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президенту доложена информация по линии различных ведомств, да», — подтвердил Песков в ответ на вопрос о том, доложена ли Путину информация НАК о том, что в Керчи был взрыв неизвестного взрывного устройства.

На просьбу уточнить, рассматривается ли версия теракта, он заявил: «Она рассматривается».

Следком РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в керченском колледже.

13:44 По сообщениям СМИ, в керченском колледже пытались захватить заложников, в результате чего началась стрельба, а затем произошел взрыв.

Такая информация сейчас проходит по линии экстренных служб, пишет Telegram-канал Mash.

«Есть ориентировка на подозреваемого. Это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения. Сейчас их отсматривает полиция. У преступника было оружие (12 калибр) и — предположительно — взрывчатое вещество. Сейчас ищут молодого человека, который был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины», — говорится в сообщении.

В Национальной антитеррористическом комитете РФ подтвердили информацию о взрыве керченском колледже.

«Десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести». — пишут российские СМИ.

Некоторые очевидцы сообщают, что «в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков» По предварительной информации, пострадали около 70 человек. Точное количество погибших устанавливается.

В Центре медицины катастроф сообщили, что уже госпитализированы более 20 человек. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

12:59 В оккупированной Керчи произошел взрыв в политехническом колледже, в результате чего погибло 10 человек, еще 50 получили ранения.

Об этом свидетельствуют данные Центра медицины и катастроф, передает «ДС» со ссылкой на пророссийские местные сайты.По предварительным данным, в колледже произошел взрыв газа.

Согласно информации канала Mash в Telegram, у врачей «скорой помощи» не хватает носилок, поэтому пострадавших переносят на дверях. Очевидцы говорят, что взрыв произошел в столовой, там выбиты окна.

На место происшествия прибыли пять бригад «скорой помощи» из Керчи и несколько бригад медиков из ближайших населенных пунктов.





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