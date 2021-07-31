Взрыв на шахте: один человек погиб, полиция начала проверку

Иллюстративное фото

В полиции устанавливают обстоятельства взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Дело могут открыть по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

«С ожогами различной степени тяжести были госпитализированы 10 горняков. Из них один человек погиб», – говорится в сообщении.

По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

Кроме этого, под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту взрыва на шахтоуправлении.

«Досудебным расследованием установлено, что 31 июля 2021 года в 5:12, на предприятии… при выполнении буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана, в результате чего пострадали 10 горняков. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в хирургическое отделение…» – сообщил отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.

Напомним, утром 31 июля поступило сообщение, что в Донецкой области около 5 утра произошел взрыв на шахте.

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