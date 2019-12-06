Взлетят ли в Европе цены на газ из-за Украины? | Экономика | Baltnews

Ученые из Института по изучению экономики и энергетики (EWI) при Кельнском университете считают, что из-за прекращения транзита российского газа через Украину и роста цен пострадают три европейские страны: Румыния, Болгария и Греция, причем последняя – больше всех. В своих прогнозах они упомянули еще одну «пострадавшую» сторону – «Газпром». По подсчетам аналитиков, российская сторона недосчитается 3,4 млрд евро за первый квартал 2020 года, передает Deutsche Welle.

Российский аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин с этим прогнозом не согласен. В разговоре с Baltnews эксперт рассказал, что, помимо Болгарии, пострадают скорее Македония и Сербия.

«У Болгарии положение сложнее, меньше трех миллиардов кубометров в год получает, и других источников у нее сейчас нет. Потому что из Греции она до сих пор не в состоянии газ получить, интерконнектор не построен. У нее есть контракт на один миллиард «кубов» азербайджанского газа», – сказал аналитик.

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У Греции нет причин для беспокойства, если поставка газа из России через Украину прекратится, полагает Крутихин.

«Газ не подскочит в цене. Ничего подобного. Это глупость, потому что, во-первых, в Греции уже есть расширенные мощности по приему сжиженного природного газа, вполне достаточно терминала Ревитуса, и второй терминал они собираются строить в Александрполе. Греция газом будет в любом случае обеспечена, – сказал эксперт. – Кроме того, до Греции дошла нитка газопровода TANAP через Турцию из Азейбарджана, поэтому Греции не о чем беспокоится».

Румыния, по мнению аналитика, не пострадает, потому что это транзитная страна и она сама себя сейчас обеспечивает газом. Эксперты из Германии, по его мнению, некомпетентны.

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По оценке эксперта, возможные убытки «Газпрома» связаны не с возможным прекращением транзита газа через Украину, а с низкой стоимостью газа в Европе.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук и глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявили в эфире телеканала ICTV, что Украина готова к приостановке транзита газа из России в Европу. Оржель добавил, что приоритетным для Украины является подписание договора по новым европейским правилам с «Газпромом».

После четвертого раунда трехсторонних консультаций стороны сошлись во мнении о продолжении транзита газа через ГТС после окончания действия договора.

Однако после переговоров исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о новом иске «Газпрому», направленному в Стокгольмский арбитраж.

«Киев требует пересмотра транзитного тарифа, компенсации в размере 11,8 млрд долл. за отказ российской госкорпорации сделать это в марте 2018 года и еще 448 млн долл. за другие нарушения, а также добивается предоставления декларации о поставках газа в Донбасс, так как украинская сторона не признает факт их осуществления», – цитирует его RT.

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