Взлеты и падения гривны: шесть вопросов и ответов о курсе валют

«Гривна выросла», «Национальный банк Украины ослабил курс», «время покупать или продавать доллары» ‒ обо всех этих вещах украинцы ежедневно слышат и читают в СМИ, но не всегда понимают, что надо с этим делать и надо ли вообще. Радіо Свобода отвечает на шесть вопросов о курсе валют.

Наиболее часто волнуют граждан Украины ‒ как вырастут цены, каким будет курс валют и когда лучше покупать доллары.

Сразу определяем понятия, так или иначе касающиеся курса валют.

Национальный банк Украины (Нацбанк) ‒ центральный банк страны. Его цель ‒ обеспечивать ценовую и финансовую стабильность в целях содействия устойчивому экономическому развитию Украины. Нацбанк должен обеспечивать стабильность гривны.

Инфляция ‒ это продолжающийся рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.

Дефляция ‒ тенденция к снижению среднего уровня цен в экономике.

Покупательная способность ‒ количество товаров и услуг, которые могут быть приобретены за единицу денег, величина, обратная к уровню цен.

1. Что означает «Нацбанк ослабил курс гривны»?

Это сокращенная формулировка от «Национальный банк Украины объявил о снижении курса гривны на межбанковском валютном рынке».

Курс национальной валюты формирует межбанковский рынок.

2. Для чего нужен «Межбанковский валютный рынок»?

Курс гривны к доллару формируется в соответствии со спросом и предложением на межбанковском валютном рынке. Там между собой торгуют валютой банки Украины.

Заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко объясняет механизм образования курса: «Если спрос на доллары превышает предложение, то есть больше банков (соответственно, их клиентов), желающих купить доллары, чем тех, кто хочет их продать, по рыночным механизмам цена на доллары начинает расти. Нацбанк лишь объявляет о положении дел на межбанковском рынке».

Если НБУ видит резкое снижение или повышение курса и считает такое колебание сверхурочным, НБУ может выйти на межбанковский рынок и предложить банкам выкупить у него гривны или доллары (в зависимости от ситуации на рынке).

Александр Мартыненко, руководитель подразделения по финансовому анализу компаний Группы ICU, отмечает, что при образовании курса на межбанке НБУ, согласно существующей методике, отсекает нерепрезентативные сделки купли-продажи национальной валюты, а для остальных сделок рассчитывает средневзвешенный показатель.

3. Когда лучше покупать доллары, а когда – продавать?

Эксперты советуют гражданам, не являющимся профессиональными инвесторами, не пытаться «играть» на валютном рынке.

Единственный момент, по которому можно дать однозначный ответ ‒ иностранную валюту стоит покупать, когда нужно делать расходы в этой валюте.

Национальны банк Украины

4. Что происходит с курсом гривны в выходные?

Официальный курс гривны остается без изменений, ведь межбанковский рынок в выходные не работает.

При этом за выходные дни может накапливаться спрос на валюту или гривну, поэтому в понедельник (следующий рабочий день) возможны более значительные колебания на рынке.

Александр Мартыненко говорит, что валютные обменные пункты, которые продолжают работать в выходные, как правило руководствуются результатами торгов на межбанковском валютном рынке в пятницу.

Также обычно в выходные увеличивается так называемый «спрэд» ‒ разница между покупкой и продажей гривны.

5. Почему могут происходить «скачки» в курсе и что делать гражданам в таком случае?

Эксперты отмечают, что скачки могут происходить во время значительного дисбаланса спроса и предложения на рынке.

«Такой дисбаланс может быть, например, когда крупные экспортеры получают из государственного бюджета значительные средства возмещенного налога на добавленную стоимость в гривнах и используют их для покупки иностранной валюты. Или наоборот, когда экспортерам нужно платить большие суммы налогов, они могут приобрести нужные им средства в гривнах на валютном рынке», ‒ говорит Мартыненко.

6. Почему умеренная инфляция – это хорошо для экономики в целом?

Умеренная инфляция стимулирует экономику, а нулевая или дефляция ‒ наоборот, способствует сокращению спроса, значит, и снижению темпов роста экономики.

Мария Репко объясняет: если правительство декларирует дефляцию, то населению и компаниям начинает казаться, что завтра цены будут ниже, чем сегодня.

Следовательно, они перестают инвестировать, покупать товары длительного пользования (ведь завтра будет дешевле), а их долги становятся большими (потому что деньги сегодня стоят дешевле, чем деньги завтра).

Гривны

Александр Мартыненко добавляет, что умеренная инфляция мотивирует инвестиции:

от населения в виде депозитов, спроса на акции и облигации;

от бизнеса

от банков также в виде вложений в ценные бумаги и кроме этого в виде кредитования.

«Все это способствует росту макроэкономики и благосостояния населения», ‒ говорит эксперт.

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