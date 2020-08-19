взлетит ли курс доллара и евро — Минфин

Вторник прошел на валютном межбанке достаточно интересно, но с подорожанием курса доллара до 27,275/27,295 гривен и евро до 32,61/32,64 гривен. Основной причиной роста котировок при том, что предложение активно превышало спрос — является интервенция НБУ по выкупу доллара по 27,22 гривен практически всю активную фазу торгов 18-го августа. Выкупив практически почти все предложение валюты — Нацбанк позволил спекулянтам воспользоваться ситуацией и подтянуть котировки доллара вверх к концу сессии. Подорожание евро прошло в основном за счет подорожания евровалюты относительно доллара на мировых рынках и пересчета кросс-курса евро/доллар и доллар/гривна на украинском межбанке.

Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ прошел достаточно вяло.Было продано всего облигаций на сумму 2,5 млрд гривен, что не окажет существенного влияния на поведение ресурсного и валютного рынков сегодня — в день расчетов клиентов за проданные бумаги.

Ключевым мотиватором поведения всех участников торгов в среду будет всего два фактора:

1. Пик бюджетных платежей у бизнеса. Компаниям надо рассчитаться с государством по налогам и повышенный спрос на гривну приведет к увеличению предложения валюты на межбанке. Если, как и вчера НБУ будет массированно выкупать доллар на торгах — то проседания котировок не произойдет, но если регулятор не переусердствует — то рост предложения на фоне сдержанного спроса сработает на укрепление нацвалюты.

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2. Приближение трехдневных выходных по случаю Дня Независимости Украины. Компаниям надо спешить закрыть свои хозяйственные операции до наступления длинных выходных, что заставит их более активно выходить на межбанковский рынок с продажей/покупкой валюты для выполнения своих текущих операций. В сочетании с пиком периода бюджетных платежей — это увеличит статистику торгов. Поэтому на среду «Минфин» прогнозирует продолжение активной деятельности всех клиентов на валютном рынке и объем операций в пределах до $210-230 млн при совершении до 520-570 сделок.

Как и вчера, при избытке предложения валюты на торгах мы будем снова наблюдать выходы Нацбанка с интервенциями по покупке доллара и его ценники будут главным ориентиром для клиентов и банков.

Межбанк 19 августа будет чрезвычайно зависим от поведения и курсовых задач крупных игроков, а также от выходов на торги НБУ с интервенциями по покупке доллара.

Учитывая общую ситуацию с валютой — на наличном рынке финансисты продолжат ориентироваться на котировки межбанка и на объемы реального спроса и предложения со стороны населения в своем регионе. Обменники продолжат работать в формате «с оборота» с уровнем спреда по доллару — в пределах 15-20 копеек и в пределах 20-30 копеек по евро.

Валютные ралли по паре евро/доллар на международных рынках продолжаются, что позволит спекулянтам активно зарабатывать на евровалюте как на внешних площадках, так и на украинском межбанке. При значительных скачках котировок евровалюты — владельцы обменников будут часто менять свои ценники по евро в течение дня. На момент написания статьи котировки пары евро/доллар на международном рынке находились в пределах 1,1930 доллара за евро.

Курсы межбанка по прогнозу «Минфина» на среду 19 августа будут находиться в пределах: доллар — коридор 27,20 — 27,40 гривен, евро — коридор 32,31 — 32,75 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар — коридор котировок покупок и продаж 27,20 — 27,55 гривен, евро — коридор 32,05 — 32,85 гривен.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,10-27,25 и продажа 27,39 -27,50 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,25 -27,32 гривен и продажа 27,37-27,45.

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