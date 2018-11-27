Выжать соки и только — Новое Время (українською)

И, несмотря на то, что официально избирательная кампания ещё не началась, города уже пестрят портретами кандидатов, телешоу – щедрыми обещаниями их последователей, а страницы уважаемых изданий – рассуждениями «экспертов» о том, чего ждать, в зависимости от исхода борьбы, которая обещает быть дорогостоящей и беспощадной. Кто-то считает, что разница в выборе есть, другие полагают, что дальнейший путь Украины мало зависит от того, кто сядет на трон.

Трудно сказать, кто прав, а кто нет. Достоверно можно сделать только один вывод – в Украине правление очередного президента всегда заканчивалось для страны хуже, чем предыдущего. При этом жизнь самих президентов и их свит-элит улучшалась. Хотелось бы наоборот, но судьбу не изменить. Фатум!

Не стараясь вникнуть в дебри политических раскладов и ни в коем случае не пытаясь угадать, чья возьмет на выборах, хотел поделиться одним чисто экономическим наблюдением. Как ни крути, даже несмотря на всю отсталость нашей экономики, мы являемся частью глобальной финансово-экономической системы. Это означает, что процессы, происходящие в мире, хотим мы этого или нет, оказывают влияние и на нашу с вами жизнь. Хотя направление и степень воздействия в сравнении с развитыми странами, конечно, разные. Например, когда падает индекс Dow Jones, среднему американцу становится грустно, ведь, 40% его активов – в акциях. Украинцу всё равно, ведь у него либо вообще нет активов, либо они надежно спрятаны под матрасом. А туда не то, что Дау с Джонсом, даже налоговая служба добраться не может. В то же время укрепление доллара заставляет украинцев отказываться от импортных наслаждений, а вот американцу от этого ни холодно, ни жарко. Как минимум, с точки зрения сиюминутной перспективы. Но в целом, когда у американской экономики протекает легкий насморк, остальной мир, а в особенности развивающиеся рынки, к которым принадлежит и Украина, начинает бить жестокий озноб.

И совершенно очевидно, что есть ряд глобальных факторов, которые окажут на нас с вами огромное влияние, абсолютно независимо от того, кого мы выберем в президенты. Среди них, в первую очередь, замедление роста глобальной экономики. Об этом четко и ясно, безо всяких экивоков, говорят прогнозы МВФ, ОБСЕ и других организаций.

Безусловно, это является плохой новостью для сырьевого бизнеса. А если учесть, что по роду деятельности и финансовым размерам экономика Украины сравнима с какой-нибудь крупной горнодобывающей компанией, например BHP Billiton, то честный инвестиционный аналитик порекомендовал бы вам избавиться от её акций. Хотя бы до тех пор, пока кризис закончится.

Во-вторых, это ситуация в европейской экономике, которая становится всё сложнее. Даже Германия, экономический локомотив ЕС, дала сбой. В третьем квартале её ВВП снизился, впервые за несколько лет. О периферии, Италии, Испании и Греции, ведомой вперед популистскими правительствами, отягощенной долгами и растущими бюджетными дефицитами, и думать страшно. А ведь именно там находится ещё один источник жизни нашей многострадальной экономики – «заробітчани». Сокращение рабочих мест лишит их работы, а нас заработанных ими евро, что сразу же скажется и на ВВП, и на курсе гривны.

Есть, конечно, и смягчающие факторы. Понятно, что в случае чего кто-то нам обязательно поможет. То ли Запад, то ли Восток. Это смотря, кто на выборах победит. Но кто бы ни победил, помощи хватит лишь на то, чтобы выжить. За чужой счет никто жировать не позволит.

Можем ли мы что-то противопоставить возможной глобальной рецессии, как поляки после кризиса 2008 года, когда их экономика, кстати, единственная в Европе, осталась на плаву. Не думаю, потому что развивать малый и средний бизнес и привлекать иностранные инвестиции никто у нас не хочет по причине коррупции и страха. Очень жаль, ведь именно это и позволило полякам добиться успеха.

Так что, действительно, кого бы ни выбрали из имеющихся кандидатов, похоже, что с точки зрения экономики и благосостояния народа результат выйдет один и тот же. Конечно, есть и цивилизационные аспекты, но об этом вам расскажут политологи.

А теперь, вопрос…

Если предположить, что в основе логики принятия решения о походе за президентской булавой лежит стремление к власти, славе, деньгам и любовь к Родине, то в нынешней ситуации президентом захочет стать лишь тот, кто планирует захватить власть, чтобы выжать из Украины последние соки. Ведь ни один кандидат еще не сказал о том, какие муки реформирования нас ждут ближайшие пять лет. А именно это – подвергнуть страну мукам реформ, и должен будет сделать президент, любящий Родину. И именно это, вернее – только это, в конечном итоге, приведет его к славе. Но у нас, по-моему, речь, как всегда, идёт только о деньгах.

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