Выступление Порошенко в Мюнхене. Главное

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу вечером выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности

Свое выступление глава государства начал с напоминания участникам Конференции о том, что 100 лет назад мир также не мог представить, что начнется Первая мировая война и тогда все недооценили риск, как и в 2014 году, когда возникла угроза мировой безопасности.

По его словам, именно своей речью на Мюнхенской конференции в 2007 году президент РФ Владимир Путин по сути объявил войну всему миру.

«Не каждый понимает деструктивную роль таких действий (России). Зло, которое несет Кремль — война. Мы не оценили зло в 2007 году, когда Путин объявил, что идет войной против всего мира», — сказал Порошенко.

Сегодня, говорил глава государства, нужно понимать, что гибридная война, которую ведет Россия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну.

Он также отметил, что у России много союзников — это ультраправые и ультралевые партии, которые поддерживают РФ.

Затронул гарант и тему с газпромовским проектом газопровода в ЕС «Северный поток-2»: «Мы говорим нет «Северному потоку», который не имеет ничего общего с экономическими интересами. Это просто политическая и энергетическая экспансия России. Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей».

Президент также перечислил шесть пунктов, выполнение которых позволит остановить агрессию Кремля: повышать «цену вопроса», пока РФ не уберет свои войска с Донбасса и из Крыма; не отказываться от санкций, ведь умиротворение агрессора провоцирует дальнейшую агрессию; ограничить пропаганду и фейковые новости путем усовершенствования законодательства; помогать Украине с проведением реформ; укрепить обороноспособность Украины; не закрывать перед украинцами двери в ЕС и НАТО.

При этом он подчеркнул необходимость согласование в Совбезе ООН введение миротворческой миссии в Украину, благодаря чему Донбасс может стать успешным примером мирного урегулирования насильственного конфликта.

Также Порошенко показал аудитории флаг ЕС, привезенный из Авдеевки. «Этот флаг Европейского союза я привез в Мюнхен с линии соприкосновения на Донбассе. Этот флаг — демонстрация того, что вопрос Донбасса касается не только Украины. Этот флаг — о всех нас, кто хочет жить в Европе, где царит мир, безопасность и стабильность», — сказал президент.

Что касается флага, но уже российского, то Порошенко напомнил, что из-за действий РФ ее спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане выступают под нейтральным флагом. И, по его мнению, российский флаг нужно запретить по всему миру, пока политика Кремля не изменится.

Порошенко привел несколько удачных примеров из истории, описывая разрушительное влияние «русского мира». В частности, предложил немцам сравнить, как живут люди в Калининграде (Кенигсберге) и в том же Мюнхене.

«Сравните жизнь в аннексированной 80 лет назад части Карелии с финской частью Карелии, — продолжил он. — Возьмите Курильские острова, захваченные после Второй мировой. Вы увидите поразительное различие между «русским миром» и миром».

По словам главы государства, Россия — это своего рода антипод царя Мидаса из древнегреческой мифологии, который касанием мог превращать все в золото, только «русский мир» превращает все, к чему прикасается, в руины и упадок — Абхазия, Донбасс, Крым».

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