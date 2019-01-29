Высший антикоррупционный суд заработает в текущем году — Порошенко — УНИАН

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Президент Петр Порошенко отметил, что в ближайшее время завершится конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Новый суд заработает уже в этом году Фото УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд заработает в текущем году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве.

«В ближайшее время завершится конкурс по формированию Высшего антикоррупционного суда. Общественный совет международных экспертов вместе с Высшей квалификационной комиссией судей отсеяли 42 участника из 113 рассмотренных кандидатур», — отметил он.

Порошенко заметил, что среди тех, кто не прошел на конкурс, — судьи, которые преследовали участников Майдана, кандидаты с сомнительными доходами или этическими нарушениями.

«Новый суд заработает уже в этом году, и это свидетельствует, что борьба с коррупцией остается стратегическим приоритетом», — подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

В составе ВАС должны работать 27 судей, в апелляционной палате суда — 12.

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