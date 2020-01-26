Высшее министерское – Огонек № 3 (5598) от 27.01.2020

Михаил Мишустин

Должность: премьер-министр

Дата и место рождения: 3 марта 1966 года, Москва

Образование: Московский станкоинструментальный институт (1989)

Специальность: системы автоматизированного проектирования

Ученая степень: доктор экономических наук

Тема диссертации: «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России» (2010)

Научная деятельность: автор более 40 научных статей и монографий. Руководитель авторского коллектива по подготовке базового учебника «Налоги и налоговое администрирование»

Андрей Белоусов

Должность: первый вице-премьер

Год и место рождения: 17 марта 1959 года, Москва

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова (1981)

Специальность: экономист-кибернетик

Ученая степень: доктор экономических наук

Тема диссертации: «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики» (2006)

Научная деятельность: автор книги «Эволюция системы воспроизводства российской экономики: от кризиса к развитию»

Дмитрий Григоренко

Должность: вице-премьер — глава аппарата правительства

Дата и место рождения: 14 июля 1978 года, Нижневартовск (ХМАО)

Образование: Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского госуниверситета (2000)

Специальность: юрист

Дополнительное образование: Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности «финансы и кредит» (2000)

Виктория Абрамченко:

Должность: вице-премьер

Дата и место рождения: 22 мая 1975 года, Черногорск (Хакасия)

Образование: Красноярский государственный аграрный университет (1998)

Специальность: землеустройство

Дополнительное образование: профессиональная переподготовка в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации (2004)

Алексей Оверчук

Должность: вице-премьер

Дата и место рождения: 9 декабря 1964 года, Коростышев (Украина)

Образование: Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева (1986)

Специальность: экономическая кибернетика

Ученая степень: кандидат экономических наук

Тема диссертации: «Организация управления кооперативной формой хозяйствования в АПК» (1992)

Марат Хуснуллин

Должность: вице-премьер

Дата и место рождения: 9 августа 1966 года, Казань

Образование: Казанский финансово-экономический институт (1990)

Специальность: экономист

Дополнительное образование: Открытый университет Великобритании по специальности «профессиональный менеджмент» (2000)

Ученая степень: кандидат экономических наук

Тема диссертации: «Стратегия управления инвестиционной деятельностью в регионе: на примере Республики Татарстан» (2006)

Дмитрий Чернышенко

Должность: вице-премьер

Дата и место рождения: 20 сентября 1968 года, Саратов

Образование: Московский государственный технологический университет «Станкин»

Специальность: инженер-системотехник

Дополнительное образование: получил в Великобритании степень магистра делового администрирования (MBA) со специализацией «Получение права на проведение глобальных спортивных мероприятий» (2005)

Юрий Борисов

Должность: вице-премьер

Дата и место рождения: 31 декабря 1956 года, Вышний Волочек (Тверская область)

Образование: Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (1978)

Дополнительное образование: факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ (1985)

Ученая степень: доктор технических наук

Татьяна Голикова





Должность: вице-премьер

Дата и место рождения: 9 февраля 1966 года, Мытищи (Московская область)

Образование: Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (1987)

Специальность: экономика труда

Ученая степень: доктор экономических наук

Тема диссертации: «Теория и методология управления межбюджетными отношениями в Российской Федерации» (2008)

Юрий Трутнев





Должность: вице-премьер

Дата и место рождения: 1 марта 1956 года, пос. Полазна (Пермский край)

Образование: Пермский политехнический институт (1978)

Специальность: горный инженер

Сергей Кравцов

Должность: министр просвещения

Дата и место рождения: 17 марта 1974 года, Москва

Образование: Московский государственный открытый педагогический университет (1996)

Специальность: учитель математики и информатики

Дополнительное образование: МГИМО по специальности «государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка» (2000)

Ученая степень: доктор педагогических наук

Тема диссертации: «Теория и практика организации профильного обучения в школах РФ» (2007)

Максим Решетников





Должность: министр экономического развития

Дата и место рождения: 11 июля 1979 года, Пермь

Образование: Пермский государственный университет (2000)

Специальность: экономист-математик

Дополнительное образование: Пермский государственный университет по специальности «лингвист-переводчик» (2002)

Ученая степень: кандидат экономических наук

Тема диссертации: «Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели: на примере Пермской области» (2003)

Валерий Фальков





Должность: министр науки и высшего образования

Дата и место рождения: 18 октября 1978 года, Тюмень

Образование: Институт государства и права (подразделение Тюменского госуниверситета)

Специальность: юриспруденция

Ученая степень: кандидат юридических наук

Тема диссертации: «Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в Российской Федерации» (2003)

Константин Чуйченко





Должность: министр юстиции

Дата и место рождения: 12 июля 1965 года, Липецк

Образование: Ленинградский государственный университет (1987)

Специальность: юрист

Олег Матыцин





Должность: министр спорта

Дата и место рождения: 19 мая 1964 года, Москва

Образование: Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (1985)

Дополнительное образование: Пекинский университет спорта (1991), Российская академия государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление» (2006)

Ученая степень: доктор педагогических наук

Тема диссертации: «Система формирования специальной подготовленности юных спортсменов на этапах многолетней подготовки в индивидуальных игровых видах спорта: на материале настольного тенниса» (2002)

Научная деятельность: опубликовал более 80 научных трудов, из них семь книг, среди которых пять учебников и учебных пособий, две монографии: «Настольный теннис. Неизвестное об известном» (1994), «Подготовка юных спортсменов в настольном теннисе» (1995)

Ольга Любимова

Должность: министр культуры

Дата и место рождения: 31 декабря 1980 года, Москва

Образование: МГУ, факультет журналистики

Специальность: журналист

Дополнительное образование: факультет театроведения ГИТИСа

Михаил Мурашко

Должность: министр здравоохранения

Дата и место рождения: 9 января 1967 года, Свердловск (ныне Екатеринбург)

Образование: Уральский государственный медицинский институт (1992)

Специальность: лечебное дело

Ученая степень: дважды доктор медицинских наук (специальности: «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «акушерство и гинекология»)

Тема диссертации: «Современные аспекты оказания акушерской помощи в регионе с низкой плотностью населения» (2005)

Антон Котяков

Должность: министр труда и социальной защиты

Дата и место рождения: 15 августа 1980 года, Куйбышев (ныне Самара)

Образование: Самарская государственная экономическая академия (2002)

Специальность: экономическая теория

Дополнительное образование: магистратура РАНХиГС по специальности «административное и финансовое право» (2011)

Ученая степень: кандидат экономических наук

Тема диссертации: «Рынок российских субфедеральных долговых ценных бумаг: становление и развитие» (2005)

Максут Шадаев

Должность: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Дата и место рождения: 11 ноября 1979 года, Москва

Образование: Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития (2004)

Специальность: социология

Евгений Дитрих

Должность: министр транспорта

Дата и место рождения: 8 сентября 1973 года, Мытищи (Московская область)

Образование: Московский инженерно-физический институт (1996)

Специальность: прикладная математика

Дополнительное образование: Высшая школа приватизации и предпринимательства по специальности «юриспруденция» (1999)

Евгений Зиничев

Должность: министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС)

Дата и место рождения: 18 августа 1966 года, Ленинград (ныне Санкт-Петербург)

Образование: два факультета Санкт-Петербургского института бизнеса и права

Специальность: экономика, финансы и кредит

Дополнительное образование: профессиональная переподготовка в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ (2013)

Дмитрий Кобылкин

Должность: министр природных ресурсов и экологии

Дата и место рождения: 7 июля 1971 года, Астрахань

Образование: Уфимский нефтяной институт (1993)

Специальность: горный инженер-геофизик

Дополнительное образование: институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» (2003)

Ученая степень: кандидат экономических наук

Тема диссертации: «Совершенствование государственной политики занятости населения в арктических регионах России» (2012)

Александр Козлов

Должность: министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Дата и место рождения: 2 января 1981 года, Южно-Сахалинск

Образование: Московская академия предпринимательства при правительстве Москвы (2003)

Специальность: юриспруденция

Дополнительное образование: Дальневосточный федеральный университет по специальности «горный инженер»

Владимир Колокольцев

Должность: министр внутренних дел

Дата и место рождения: 11 мая 1961 года, Нижний Ломов (Пензенская область)

Образование: Высшее политическое училище МВД СССР (1989)

Специальность: правоведение

Ученая степень: доктор юридических наук

Тема диссертации: «Обеспечение государственных интересов России в контексте концепции национальной безопасности» (2005)

Сергей Лавров





Должность: министр иностранных дел

Дата и место рождения: 21 марта 1950 года, Москва

Образование: МГИМО (1972), восточное отделение

Специальность: референт по странам Востока

Денис Мантуров

Должность: министр промышленности и торговли

Дата и место рождения: 23 февраля 1969 года, Мурманск

Образование: МГУ (1994), социологический факультет

Специальность: социология

Дополнительное образование: докторантура Московского авиационного института (2002), Российская академия государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция» (2006)

Ученая степень: кандидат экономических наук

Тема диссертации: «Социально-экономический анализ инвестиционной деятельности в регионах России» (1997)

Александр Новак

Должность: министр энергетики

Дата и место рождения: 23 августа 1971 года, Авдеевка (Украина)

Образование: Норильский индустриальный институт (1993)

Специальность: экономика и управление в металлургии

Дополнительное образование: МГУ по специальности «менеджмент» (2009)

Дмитрий Патрушев

Должность: министр сельского хозяйства

Дата и место рождения: 13 октября 1977 года, Ленинград (ныне Санкт-Петербург)

Образование: Государственный университет управления (1999)

Специальность: менеджмент

Дополнительное образование: Дипломатическая академия МИД России по специальности «мировая экономика» (2004)

Ученая степень: доктор экономических наук

Тема диссертации: «Государственные и рыночные регуляторы в формировании и реализации промышленной политики: на материалах естественных монополий ТЭК» (2008)

Сергей Шойгу

Должность: министр обороны

Дата и место рождения: 21 мая 1955 года, Чадан (Тува)

Образование: Красноярский политехнический институт (1977)

Специальность: инженер-строитель

Ученая степень: кандидат экономических наук

Тема диссертации: «Организация государственного управления при прогнозировании чрезвычайных ситуаций в целях уменьшения социально-экономического ущерба» (1996)

Антон Силуанов

Должность: министр финансов

Дата и место рождения: 12 апреля 1963 года, Москва

Образование: Московский финансовый институт (1985)

Специальность: финансы и кредит

Ученая степень: доктор экономических наук

Тема диссертации: «Межбюджетные отношения в условиях развития федерализма в России» (2012)

Владимир Якушев

Должность: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Дата и место рождения: 14 июня 1968 года, Нефтекамск (Башкирия)

Образование: Тюменский государственный университет (1993)

Специальность: правоведение

Дополнительное образование: Тюменский государственный университет по специальности «финансы и кредит» (1997)

Ученая степень: кандидат экономических наук

Тема диссертации: «Программно-целевое управление территориальным развитием сложнопостроенного региона» (2005)

Над материалом работал Артем Косенок

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