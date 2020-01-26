Высшее министерское – Огонек № 3 (5598) от 27.01.2020

Михаил Мишустин
Должность: премьер-министр
Дата и место рождения: 3 марта 1966 года, Москва
Образование: Московский станкоинструментальный институт (1989)
Специальность: системы автоматизированного проектирования
Ученая степень: доктор экономических наук
Тема диссертации: «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России» (2010)
Научная деятельность: автор более 40 научных статей и монографий. Руководитель авторского коллектива по подготовке базового учебника «Налоги и налоговое администрирование»
Андрей Белоусов
Должность: первый вице-премьер
Год и место рождения: 17 марта 1959 года, Москва
Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова (1981)
Специальность: экономист-кибернетик
Ученая степень: доктор экономических наук
Тема диссертации: «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики» (2006)
Научная деятельность: автор книги «Эволюция системы воспроизводства российской экономики: от кризиса к развитию»
Дмитрий Григоренко
Должность: вице-премьер — глава аппарата правительства
Дата и место рождения: 14 июля 1978 года, Нижневартовск (ХМАО)
Образование: Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского госуниверситета (2000)
Специальность: юрист
Дополнительное образование: Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности «финансы и кредит» (2000)
Виктория Абрамченко:
Должность: вице-премьер
Дата и место рождения: 22 мая 1975 года, Черногорск (Хакасия)
Образование: Красноярский государственный аграрный университет (1998)
Специальность: землеустройство
Дополнительное образование: профессиональная переподготовка в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации (2004)
Алексей Оверчук
Должность: вице-премьер
Дата и место рождения: 9 декабря 1964 года, Коростышев (Украина)
Образование: Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева (1986)
Специальность: экономическая кибернетика
Ученая степень: кандидат экономических наук
Тема диссертации: «Организация управления кооперативной формой хозяйствования в АПК» (1992)
Марат Хуснуллин
Должность: вице-премьер
Дата и место рождения: 9 августа 1966 года, Казань
Образование: Казанский финансово-экономический институт (1990)
Специальность: экономист
Дополнительное образование: Открытый университет Великобритании по специальности «профессиональный менеджмент» (2000)
Ученая степень: кандидат экономических наук
Тема диссертации: «Стратегия управления инвестиционной деятельностью в регионе: на примере Республики Татарстан» (2006)
Дмитрий Чернышенко
Должность: вице-премьер
Дата и место рождения: 20 сентября 1968 года, Саратов
Образование: Московский государственный технологический университет «Станкин»
Специальность: инженер-системотехник
Дополнительное образование: получил в Великобритании степень магистра делового администрирования (MBA) со специализацией «Получение права на проведение глобальных спортивных мероприятий» (2005)
Юрий Борисов
Должность: вице-премьер
Дата и место рождения: 31 декабря 1956 года, Вышний Волочек (Тверская область)
Образование: Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (1978)
Дополнительное образование: факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ (1985)
Ученая степень: доктор технических наук
Татьяна Голикова
Должность: вице-премьер
Дата и место рождения: 9 февраля 1966 года, Мытищи (Московская область)
Образование: Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (1987)
Специальность: экономика труда
Ученая степень: доктор экономических наук
Тема диссертации: «Теория и методология управления межбюджетными отношениями в Российской Федерации» (2008)
Юрий Трутнев
Должность: вице-премьер
Дата и место рождения: 1 марта 1956 года, пос. Полазна (Пермский край)
Образование: Пермский политехнический институт (1978)
Специальность: горный инженер
Сергей Кравцов
Должность: министр просвещения
Дата и место рождения: 17 марта 1974 года, Москва
Образование: Московский государственный открытый педагогический университет (1996)
Специальность: учитель математики и информатики
Дополнительное образование: МГИМО по специальности «государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка» (2000)
Ученая степень: доктор педагогических наук
Тема диссертации: «Теория и практика организации профильного обучения в школах РФ» (2007)
Максим Решетников
Должность: министр экономического развития
Дата и место рождения: 11 июля 1979 года, Пермь
Образование: Пермский государственный университет (2000)
Специальность: экономист-математик
Дополнительное образование: Пермский государственный университет по специальности «лингвист-переводчик» (2002)
Ученая степень: кандидат экономических наук
Тема диссертации: «Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели: на примере Пермской области» (2003)
Валерий Фальков
Должность: министр науки и высшего образования
Дата и место рождения: 18 октября 1978 года, Тюмень
Образование: Институт государства и права (подразделение Тюменского госуниверситета)
Специальность: юриспруденция
Ученая степень: кандидат юридических наук
Тема диссертации: «Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в Российской Федерации» (2003)
Константин Чуйченко
Должность: министр юстиции
Дата и место рождения: 12 июля 1965 года, Липецк
Образование: Ленинградский государственный университет (1987)
Специальность: юрист
Олег Матыцин
Должность: министр спорта
Дата и место рождения: 19 мая 1964 года, Москва
Образование: Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (1985)
Дополнительное образование: Пекинский университет спорта (1991), Российская академия государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление» (2006)
Ученая степень: доктор педагогических наук
Тема диссертации: «Система формирования специальной подготовленности юных спортсменов на этапах многолетней подготовки в индивидуальных игровых видах спорта: на материале настольного тенниса» (2002)
Научная деятельность: опубликовал более 80 научных трудов, из них семь книг, среди которых пять учебников и учебных пособий, две монографии: «Настольный теннис. Неизвестное об известном» (1994), «Подготовка юных спортсменов в настольном теннисе» (1995)
Ольга Любимова
Должность: министр культуры
Дата и место рождения: 31 декабря 1980 года, Москва
Образование: МГУ, факультет журналистики
Специальность: журналист
Дополнительное образование: факультет театроведения ГИТИСа
Михаил Мурашко
Должность: министр здравоохранения
Дата и место рождения: 9 января 1967 года, Свердловск (ныне Екатеринбург)
Образование: Уральский государственный медицинский институт (1992)
Специальность: лечебное дело
Ученая степень: дважды доктор медицинских наук (специальности: «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «акушерство и гинекология»)
Тема диссертации: «Современные аспекты оказания акушерской помощи в регионе с низкой плотностью населения» (2005)
Антон Котяков
Должность: министр труда и социальной защиты
Дата и место рождения: 15 августа 1980 года, Куйбышев (ныне Самара)
Образование: Самарская государственная экономическая академия (2002)
Специальность: экономическая теория
Дополнительное образование: магистратура РАНХиГС по специальности «административное и финансовое право» (2011)
Ученая степень: кандидат экономических наук
Тема диссертации: «Рынок российских субфедеральных долговых ценных бумаг: становление и развитие» (2005)
Максут Шадаев
Должность: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Дата и место рождения: 11 ноября 1979 года, Москва
Образование: Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития (2004)
Специальность: социология
Евгений Дитрих
Должность: министр транспорта
Дата и место рождения: 8 сентября 1973 года, Мытищи (Московская область)
Образование: Московский инженерно-физический институт (1996)
Специальность: прикладная математика
Дополнительное образование: Высшая школа приватизации и предпринимательства по специальности «юриспруденция» (1999)
Евгений Зиничев
Должность: министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС)
Дата и место рождения: 18 августа 1966 года, Ленинград (ныне Санкт-Петербург)
Образование: два факультета Санкт-Петербургского института бизнеса и права
Специальность: экономика, финансы и кредит
Дополнительное образование: профессиональная переподготовка в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ (2013)
Дмитрий Кобылкин
Должность: министр природных ресурсов и экологии
Дата и место рождения: 7 июля 1971 года, Астрахань
Образование: Уфимский нефтяной институт (1993)
Специальность: горный инженер-геофизик
Дополнительное образование: институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» (2003)
Ученая степень: кандидат экономических наук
Тема диссертации: «Совершенствование государственной политики занятости населения в арктических регионах России» (2012)
Александр Козлов
Должность: министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
Дата и место рождения: 2 января 1981 года, Южно-Сахалинск
Образование: Московская академия предпринимательства при правительстве Москвы (2003)
Специальность: юриспруденция
Дополнительное образование: Дальневосточный федеральный университет по специальности «горный инженер»
Владимир Колокольцев
Должность: министр внутренних дел
Дата и место рождения: 11 мая 1961 года, Нижний Ломов (Пензенская область)
Образование: Высшее политическое училище МВД СССР (1989)
Специальность: правоведение
Ученая степень: доктор юридических наук
Тема диссертации: «Обеспечение государственных интересов России в контексте концепции национальной безопасности» (2005)
Сергей Лавров
Должность: министр иностранных дел
Дата и место рождения: 21 марта 1950 года, Москва
Образование: МГИМО (1972), восточное отделение
Специальность: референт по странам Востока
Денис Мантуров
Должность: министр промышленности и торговли
Дата и место рождения: 23 февраля 1969 года, Мурманск
Образование: МГУ (1994), социологический факультет
Специальность: социология
Дополнительное образование: докторантура Московского авиационного института (2002), Российская академия государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция» (2006)
Ученая степень: кандидат экономических наук
Тема диссертации: «Социально-экономический анализ инвестиционной деятельности в регионах России» (1997)
Александр Новак
Должность: министр энергетики
Дата и место рождения: 23 августа 1971 года, Авдеевка (Украина)
Образование: Норильский индустриальный институт (1993)
Специальность: экономика и управление в металлургии
Дополнительное образование: МГУ по специальности «менеджмент» (2009)
Дмитрий Патрушев
Должность: министр сельского хозяйства
Дата и место рождения: 13 октября 1977 года, Ленинград (ныне Санкт-Петербург)
Образование: Государственный университет управления (1999)
Специальность: менеджмент
Дополнительное образование: Дипломатическая академия МИД России по специальности «мировая экономика» (2004)
Ученая степень: доктор экономических наук
Тема диссертации: «Государственные и рыночные регуляторы в формировании и реализации промышленной политики: на материалах естественных монополий ТЭК» (2008)
Сергей Шойгу
Должность: министр обороны
Дата и место рождения: 21 мая 1955 года, Чадан (Тува)
Образование: Красноярский политехнический институт (1977)
Специальность: инженер-строитель
Ученая степень: кандидат экономических наук
Тема диссертации: «Организация государственного управления при прогнозировании чрезвычайных ситуаций в целях уменьшения социально-экономического ущерба» (1996)
Антон Силуанов
Должность: министр финансов
Дата и место рождения: 12 апреля 1963 года, Москва
Образование: Московский финансовый институт (1985)
Специальность: финансы и кредит
Ученая степень: доктор экономических наук
Тема диссертации: «Межбюджетные отношения в условиях развития федерализма в России» (2012)
Владимир Якушев
Должность: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Дата и место рождения: 14 июня 1968 года, Нефтекамск (Башкирия)
Образование: Тюменский государственный университет (1993)
Специальность: правоведение
Дополнительное образование: Тюменский государственный университет по специальности «финансы и кредит» (1997)
Ученая степень: кандидат экономических наук
Тема диссертации: «Программно-целевое управление территориальным развитием сложнопостроенного региона» (2005)