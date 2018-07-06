Вышинскому выдвинули новое обвинение: незаконное хранение оружия

Подозреваемому в государственной измене руководителю пропагандистского издания «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает «ДС».

«Вышинскому сообщено о еще одном подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины «, — написала она.

Кроме того, Сарган добавила, что в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского был обнаружен и изъят пистолет и патроны к нему.

По результатам судебно-баллистической экспертизы, указанный пистолет является огнестрельным оружием — самозарядные нарезные пистолетом модели «FN Browning M1906».

Как сообщала «ДС», херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога руководителю пропагандистского издания «РИА Новости-Украина».

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