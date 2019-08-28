Вышинского могут обменять на Сущенко – Фейгин — новости политики

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Правозащитник отметил, что Вышинский является элементом большого списка из 30 человек.

Фейгин допустил такой вариант обмена / фото kievpravda.com

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко теоретически могут обменять на главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

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«Но тогда это немного меняет характер договоренностей», – сказал защитник Романа Сущенко Марк Фейгин, передает «Обозреватель».

Он отметил, что не исключает и такого варианта. «Я всегда рекомендовал это сделать, но не знаю, как это может происходить. Кто тогда выиграет?» – отметил правозащитник.

«Если договоренность списочная, то почему она вернется к индивидуальной? Вышинский является элементом большого списка из 30 человек. Мне кажется, его освобождение – это часть большой договоренности. Но обменять один на один – это уже будет похоже на какую-то избирательность», – сказал адвокат.

В то же время он добавил: «С формальной юридической точки зрения препятствий для обмена Вышинского на Сущенко не может быть никаких, кроме двух решений судов. Потому что Роман подписал согласие на отбывание наказания в Украине. Если два суда относительно его отправления уже прошли, то тогда никаких проблем».

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