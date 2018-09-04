Вышел в свет сентябрьский номер журнала Forbes Kazakhstan

Фото: Андрей Лунин

Аскар Аукенов

Первый рейтинг американского Forbes «30 under 30» («30 моложе 30») вышел в декабре 2011 года, то есть это достаточно молодой проект. Но при этом он быстро стал одним из главных в портфолио издания. С момента запуска рейтинг стал не только популярным и престижным – он растёт по числу лауреатов и номинаций, расширился географически.

В первом рейтинге было 12 номинаций по 30 участников – всего 360 человек. Но уже со следующего года их стало 15 и 450. А с 2015 года номинаций уже 20, то есть общее число финалистов увеличилось до 600. Номинации имеют очень широкий охват: музыка, еда и напитки, кино и шоу-бизнес, потребительские технологии, политика и право, финансы, медиа, ретейл и электронная коммерция и т. д.

Первый рейтинг Forbes предварялся словами: «Кто меняет этот мир? Кого вам стоит нанять? С кем вы будете работать через 20 лет? Кто моложе 30 лет, но имеет значение?» Эти вопросы при подготовке списка были заданы читателям и отраслевым экспертам. С тех пор в рейтинге побывали многие всемирно известные и не известные широкому кругу лица. Например, баскетболист Леброн Джеймс, теннисисты Новак Джокович и Мария Шарапова, легкоатлет Усейн Болт, хоккеист Майкл Кросби. Актёры Дженифер Лоуренс, Хлоя Морец, Джон Бойега, Логан Лерман. Музыканты Джастин Бибер, Адель, Рианна, One Direction, Skryllex. Сооснователи Dropbox Дрю Хьюстон и Араш Фирдоуси. В 28 лет в список попал Марк Цукерберг – когда вывел Facebook на биржу.

Forbes Kazakhstan начал переводить рейтинг и истории о его участниках в 2014-м. Тогда вышел материал об основателях Snapchat Эване Шпигеле и Бобби Мерфи. Первому было 23, второму 25. Они тогда как раз отказались продать приложение Facebook за $3 млрд. В 2015-м мы рассказали о 22-летнем Палмере Лаки – изобретателе очков виртуальной реальности Oculus Rift. Всё тот же Facebook купил его компанию за $2 млрд. В 2016-м появилась статья о Джоне и Патрике Коллисонах (25 и 27 лет), основателях Stripe.

Многие участники списка – личности выдающиеся. Тем не менее немало и кейсов, поражающих простотой идеи. Например, парень создаёт компанию, которая собирает и перепродаёт не использованные в ходе лечения пациентов медикаменты, обычно шедшие в мусор. Девушка открывает агентство по электронной рассылке ежедневного пакета самых интересных новостей «Всё, что вам нужно знать». В июне прошлого года мы взяли интервью у одного из лауреатов – Кристофера Грея, который приехал в Алматы на организованный генконсульством США форум GoViral. В 2013 21-летний Кристофер, сын матери-одиночки, после семи трудных месяцев собрал гранты на обучение в Drexler University. Год спустя он создал приложение Scholly, помогающее студентам быстро находить стипендии. В 2015-м Ernst&Young назвали Грея предпринимателем года в сфере социально ориентированного бизнеса. Теперь он дружит с Тимом Куком и Опрой Уинфри.

Уже три года по Азии, Африке и Европе выпускаются отдельные «30 under 30». В Азии в этом году в список вошли 300 участников в 10 категориях. Впервые оказались представлены 24 страны, включая Азербайджан. В 2017 в категории «Финансы и венчурный капитализм» финалистом стал основатель стартапа Credit Exim из Узбекистана Род Аскаров. Ежегодно во всех регионах проводятся саммиты «30 under 30», где молодые новаторы общаются и делятся опытом.

Три-четыре года назад, читая очередной рейтинг, я думал, что казахстанской предприимчивой молодежи есть о чём задуматься – ведь у нас незанятых ниш гораздо больше, чем в тех же США. И ещё думал о том, что, возможно, нам тоже стоит начать составлять свой список. Но потом выяснялось, что так называемые молодые таланты, которые у всех на виду и которых считают подающими надежды, на самом деле уже возрастом далеко за 30… В общем, нужно было ещё какое-то время, чтобы стала формироваться некая молодёжная творческая среда со своими яркими представителями. И в этом году мы почувствовали, что момент настал. Вижу у нас целую группу ребят, которые достойны включения в подобный рейтинг. Не местечкового масштаба – перспективных глобально. О некоторых из них мы уже писали, об остальных вы узнаете впервые. Итак, встречайте – «30 моложе 30. Казахстан».

Также в этом номере: что сдерживает развитие отечественного нефтесервиса; топ-25 торговых интернет-площадок и топ-30 мобильных приложений; почему происходят сделки M&A на ИТ-рынке; как бизнес-платформа Smart Satu покоряет мир; как известный предприниматель возрождает онлайн-супермаркет Arbuz; какие реальные бизнесмены приняли участие в новом кинопроекте Акана Сатаева «Бизнесмены» и многое другое.

Приятного чтения.

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