Вышел новый трейлер самого ожидаемого фантастического фильма года

Художественный фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» (Ready Рlayer Оne) обзавелся третьим трейлером. Новый ролик, пожалуй что, самую малость не столь всепорабощающе эпичен, как тотальное визуальное безумие предыдущих (ну или просто уже не оказывает того шокового воздействия), но все, кто досидят эти пару минут до конца, будут сторицей вознаграждены эпичными заключающими его кадрами.

Да и вообще есть, на что посмотреть.

Основа ленты — подростковый киберпанк-роман Эрнеста Клайна Ready Рlayer Оne 2011 года, бестселлер New York Times, изданный в сорока странах мира.

Под сценарий книгу адаптировал Зак Пенн («Инспектор Гаджет», «Люди Х», «Мстители», «Отряд самоубийц 2»).

В ролях: Ханна Джон-Кэймен («Игра престолов», «Черное зеркало»), ТиДжей Миллер («Дэдпул», «Монстро», «Силиконовая долина»), Тай Шеридан («Скауты против зомби»), Саймон Пегг («Стартрек», «Зомби по имени Шон»), Оливия Кук («Мотель Бэйтсов», «Уиджи»).

Действие «Игрока» разворачивается в матрицеобразном 2044-м году, когда из-за всеобщего кризиса мировая экономика рухнула и ресурсы истощены. Зато небывало процветает виртуальная реальность.

Российская премьера — 29 марта.

Ранее мы писали, что Спилберг и Лукас вскоре вплотную займутся пятым фильмо про Индиану Джонса.

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