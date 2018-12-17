Выручка Wildberries по итогам года вырастет на 74% | ИТ-индустрия – новости, обзоры, аналитика, продукты и услуги — Computerworld Россия

Источник: Wildberries
14:07 17.12.2018
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Вторую позицию на рынке с показателем 70 млрд руб. может занять Ozon.ru.
Выручка онлайн-ретейлера Wildberries по итогам 2018 года вырастет на 74%, с 69 млрд до 120 млрд руб., прогнозируют в компании. Количество заказов должно увеличиться вдвое, с 40 млн до 80 млн, передает «Коммерсантъ». Wildberries объясняет это расширением ассортимента.
Wildberries останется лидером на российском рынке электронной коммерции, прогнозируют эксперты. На втором месте может оказаться Ozon.ru. К слову, в 2017 году после Wildberries шел «Ситилинк» с выручкой 50,9 млрд руб.
В Ozon.ru выйдут на показатель в 70 млрд руб. по итогам года, обещают в компании. По данным ретейлера, количество заказов также растет за счет расширения ассортимента.
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