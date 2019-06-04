Выручка АФК Система выросла на 10% по итогам I квартала

АФК Система опубликовала финансовые результаты за I квартал 2019 г.

Консолидированная выручка в I квартале выросла на 10,4% г/г до 185,5 млрд руб.

Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 4,5% г/г до 62,0 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA достигла 33,4%.

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК «Система» составила 15,7 млрд руб. против убытка в 215 млн руб. годом ранее.

Общий долг по состоянию на 31 марта 2019 г. составил 231,5 млрд руб., что на 3,7% выше уровня конца 2018 г. На 31 мая 2019 г. общий долг составил 224,3 млрд руб., снизившись на 3,1% относительно конца 2018 г. Чистый долг корпоративного центра по состоянию на 31 марта 2019 г. составил 218,3 млрд руб., что на 2,3% выше показателя на конец 2018 г.

Андрей Дубовсков, Президент АФК «Система», отметил:

«АФК «Система» продолжает добиваться успехов в своей ключевой компетенции – развитии активов. Наши портфельные компании начали год, продемонстрировав отличные операционные и финансовые результаты. Они оставались в авангарде трендов своих отраслей, расширяли спектр продуктов и услуг для клиентов и наращивали рыночные доли.

МТС, основываясь на своей ключевой клиентской базе и преимуществах от эффекта масштаба, развивается в привлекательных смежных цифровых отраслях – облачные услуги, киберспорт, интернет вещей. «Детский мир» продолжает открывать магазины в Казахстане и Беларуси, превращаясь из национального в международный бренд, одновременно увеличивая онлайн-сегмент своего бизнеса на быстрорастущем российском рынке. Segezha Group демонстрирует высокую эффективность, добиваясь рекордного за всю историю компании показателя маржи OIBDA при одновременном росте продаж. Агрохолдинг «СТЕПЬ» последовательно увеличивает масштаб бизнеса: достигает трехзначных темпов роста выручки в основном за счет развития агротрейдинга. Компания также продолжает строительство порта на Азовском море и двух молочно-товарных ферм в Ростовской области и Краснодарском крае. «Медси» усиливает отрыв от конкурентов на рынке частной медицины, демонстрируя качественный рост как в сегменте обязательного, так и в сегменте добровольного медицинского страхования, а также в сегменте физических лиц.

Пока портфельные компании последовательно растут в стоимости и обеспечивают стабильный денежный поток для Корпорации, на уровне корпоративного центра идет работа по кристаллизации стоимости бизнесов. В начале года в фокусе нашего внимания были девелопмент, фармацевтика и электронная коммерция.

В результате продажи контролирующей доли в «Лидер-Инвест» в пользу Etalon Group и последующей покупки доли в Etalon мы заложили фундамент для создания нового лидера рынка жилой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас идет фаза активной интеграции бизнесов, и в скором времени мы увидим первые результаты синергий и эффекта масштаба. Другой наш крупный проект – в области фармацевтического бизнеса. Мы в составе консорциума инвесторов приобрели одну из ведущих российских фармацевтических компаний OBL Pharm и, в настоящий момент, работаем над объединением ее с нашим Биннофармом под брендом Alium. В апреле к проекту присоединились РФПИ, РКИФ и крупнейшие ближневосточные фонды, что подтверждает высокую инвестиционную привлекательность проекта.

Мы также продолжили увеличивать долю в ведущем мультикатегорийном онлайн-ритейлере Ozon, выкупив долю у МТС и пакеты нескольких миноритарных акционеров. У Ozon есть все предпосылки, чтобы консолидировать фрагментированный рынок и занять лидерские позиции на рынке электронной коммерции, что позволит АФК «Система» повысить стоимость наших инвестиций в компанию. Увеличив долю в компании, АФК «Система» намерена направить больше ресурсов и энергии на достижении этой цели».

Комментарий Сергей Сидилева, БКС Брокер

«АФК Система в очередной раз порадовала инвесторов позитивными результатами по итогам I квартала 2019 г. На уровне консолидированной финансовой отчетности, основные показатели превысили консенсус-прогноз аналитиков. Поскольку публичные компании (МТС, Детский мир) в составе портфеля Системы ранее представляли отчетность за I квартал, основной вклад в превышение выручки над консенсусом оказали непубличные активы. Чистая прибыль в свою очередь выросла до 20,4 млрд руб., что связано с одноразовыми статьями доходов, а именно продажей 51% доли Лидер-Инвест в пользу Etalon Group.

Из непубличных активов хотелось бы отметить результаты Segezha Group, Агрохолдинга Степь и Медси, органический рост которых опережает рынок. Более того позитивным моментом выступает то, что помимо роста выручки они стали показывать рост операционной эффективности. Показатель OIBDA Segezha Group и Медси в I квартале вырос на 82,4% и 90,3% г/г соответственно, при этом темпы роста опережают выручку.

Корпоративный центр на конец I квартала нарастил финансовые обязательства до 231,5 млрд руб. против 223,2 млрд руб. на конец IV квартала. Это было весьма ожидаемо, с учетом того, что АФК Система не монетизировала свои активы в начале года. При этом топ менеджмент компании в конце мая заявил о сомнениях по поводу продажи Детского мира. Складывается ощущение, что АФК Система намерена отойти от стратегии быстрого погашения долга. С учетом того, что инвестиции компании опережают рынок это, выглядит вполне логично.

Благодаря высоким темпам прироста непубличных активах, в которых АФК Система имеет наибольшую долю, скорректированный показатель OIBDA в доле Системы продолжает расти опережающими темпами над общими консолидированными результатами. Таким образом, отношение чистого долг корпоративного центра к скорректированному показателю OIBDA в доле АФК Системы на 31 марта 2019 г. составило 1,47х, что является приемлемым уровнем для компании.

Сегодня состоится конференц-звонок по результатам за I квартал 2019 г. В центре внимания актуальные комментарии по делевериджу. Также будут интересны комментарии руководства по поводу планов по монетизации непубличных активов и стратегии Лидер-Инвеста в составе Etalon Group».

БКС Брокер

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