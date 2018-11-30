Вырос на 43 копейки: установлен новый курс валют — politeka.net

Курс валют на 30 ноября 2018 года: доллар и евро продолжают расти быстрыми темпами

На пятницу 30 ноября Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2839.0932 гривны

100 евро – 3232.8754 гривны

10 российских рублей – 4.2607 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 30 ноября вырос на 12 копеек, до 28,39 грн. Курс евро НБУ на 30 ноября взлетел вверх на 43 копейки, до уровня 32,33 грн, уверенно перейдя психологический рубеж в 32 гривны. Курс российского рубля существенно поднялся.

В предыдущий банковский день, четверг 29 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2826.9049 гривны

100 евро – 3189.8795 гривны

10 российских рублей – 4.2228 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в четверг 29 ноября доллар подешевел на 9 копеек в покупке и продаже. Курс евро к концу дня на межбанке упал на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

С утра был высокий спрос на валюты, но потом на рынок вышли крупные продавцы и сбили котировки. В четверг НБУ установил справочный курс доллара на уровне 28,3984 грн, на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим днем (в среду 28 ноября он составил 28,2612 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар опустился до уровня 28,30/28,33. Курс евро к концу сессии в четверг оказался на уровне 32,21/32,25.

В обменниках 29 ноября курсы валют дали задний ход. Доллар подешевел на 14 копеек в покупке и на 24 копейки в продаже, до 28,35/28,45 грн. Наличный евро в покупке вырос на 3 копейки, а в продаже снизился на 5 копеек, до 32,15/32,35.

Как сообщалось, Украина оказалась в конце рейтинга стран по богатству граждан. По данным ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, который подготовил швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, граждане Украины признаны одними из беднейших на Земле. В рейтинге стран Украина заняла 123-е место в мире по уровню личного богатства граждан. Уровень личного богатства украинцев составляет 1 тыс. 563 доллара США.

Украину уверено обогнали Непал ($2 тыс. 54), Камерун ($2 тыс. 282), Кения ($2 тыс .306), Бангладеш ($2 тыс. 332) и Лесото ($2 тыс. 640). Наравне с Украиной живут граждане Беларуси ($ 1 тыс. 563). Хуже живут в Таджикистане ($1 тыс. 364), Замбии ($1 тыс.197), Сирии ($1 тыс. 190) и Мали ($1 тыс. 94 долларов).

Самой богатой страной оказалась Швейцария. На одного взрослого человека приходится более 530 тысяч долларов. За ней следует Австралия с $411тыс., на третьем месте — США с почти $404 тыс.

Напомним, военное положение в Украине: что будет с банками и кредитами.

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