Выплата многомиллиардного долга Украины может привести страну к техническому дефолту — URA.RU — URA.Ru

Эксперт уверен, что долги Киева гораздо больше, чем 12 млрд долларов, о которых заявили в украинском НацбанкеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин заявил, что долги Киева гораздо больше, чем 12 млрд долларов, о которых заявили в украинском Национальном банке. Поэтому, по словам эксперта, страна «фактически находится в состоянии технического дефолта».

Соскин в разговоре с RT заверил, что внутренний, внешний и гарантированный долг Украины в общей сложности составляет порядка 80 млрд долларов, или примерно 75% от годового ВВП страны. В следующем году на обслуживание долга будет уходить до 40% доходной части бюджета страны.

Соскин назвал сложившуюся неблагоприятную ситуацию для Украины фиаско и отметил, что поправить положение дел может только Международный валютный фонд (МВФ). Однако в период, когда страна ведет военные действия и заходит в период выборов, организация не может давать деньги. В свою очередь, завкафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил изданию «Экономика сегодня», что «от кредитов МВФ пользы для экономики Украины нет».

Ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью VOX Ukraine заявил, что в ближайшие два года Киеву необходимо будет выплатить порядка 12 млрд долларов по внешнему госдолгу, включая проценты. Он назвал предложение подписать новую программу с МВФ экономически обоснованным, так как без программы фонда Украина «не имеет доступа к другим каналам финансирования».





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