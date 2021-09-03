Вынуть деньги из даркнета

Отрегулировать контроль над электронным оборотом денег и отключить «теневой интернет» должен новый закон от Ивана Пиляева

Купить запрещенку или перевести крупную взятку должностному лицу до недавнего времени было легко – через иностранные электронные кошельки. Чтобы остановить преступный трафик, необходим закон об ограничении вывода отечественного капитала за рубеж и борьбе с коррупцией. Соответствующий проект разработал и представил парламентариям Иван Пиляев.

— Мы видим, как в последние годы развилась электронная коммерция. Появились криптовалюта, виртуальные кошельки, зарегистрированные за границей. Вместе с тем, к сожалению, начал развиваться рынок незаконных препаратов, товаров и услуг. Напомню, несмотря на все попытки Роскомнадзора навести порядок в этом вопросе, сегодня любой желающий может зайти в «теневую» сеть и приобрести все, что угодно. Начиная от запрещенных химических веществ, оружия, фальшивых документов, — сообщил Иван Пиляев на очередном заседании Госдумы.

Основная валюта при расчетах за такие товары и услуги – биткоин или переводы на иностранные платежные инструменты. Если в нашей стране ситуация с электронными кошельками более или менее контролируема (есть определенная зависимость между идентификацией личности и объемом денежных средств), то в случае с иностранными платежными системами все гораздо сложнее.

Чтобы завести виртуальный кошелек, необходим только адрес электронной почты, который регистрируется за минуты. Никакой идентификации не требуется и можно «прокручивать» любые суммы. Фактически – это открытая площадка для «отмывания» денег, полученных преступным путем.

— Подобные прецеденты в нашей стране уже были. Напомню, в 2013 году была уничтожена платежная система Liberty Reserve, а ее владельца обвинили в «отмывании» более чем шести миллиардов долларов. Особой популярностью она пользовалась в криминальных структурах. В результате закрытия системы многие пользователи потеряли доступ к деньгам, — напомнил Иван Пиляев.

Но заметного эффекта на снижение преступности закрытие системы не оказало. Появилось множество аналогичных сервисов, и они действуют до сих пор. Решение вопроса Иван Пиляев видит в контроле над капиталом, который уходит в подобные структуры. Предстоит глубокая работа и с Центральным Банком, и с Роскомнадзором, поскольку это вопросы национальной безопасности, государства в целом, молодого поколения россиян. Иван Пиляев попросил поддержки парламентариев, и законопроект был принят в первом чтении большинством голосов. Впоследствии закон подписал президент страны В. В. Путин.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №70 «Хабаровский край — Комсомольский одномандатный избирательный округ» Пиляева И.С.