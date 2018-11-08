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Выход на азиатский рынок: исследование платежной инфраструктуры и потребительских инсайтов

E-commerce 08 Ноя 2018
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Электронная коммерция стран Азиатско-Тихоокеанский региона (АТР) – один из самых быстрорастущих сегментов в мире, что делает данный рынок перспективным для развития е-commerce бизнеса.

Для того чтобы разобраться в платежных предпочтениях населения стран АТР, международный платежный провайдер и эквайер ECOMMPAY подготовил подробное исследование платежной инфраструктуры и потребительских инсайтов Китая, Японии, Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Индонезии и Филиппин.

Согласно данным за 2017 год на АТР пришлось более половины мировых продаж в интернете. По прогнозам McKinsey, к 2020 году к среднему классу во всем мире присоединится 1,4 млрд человек, и 85% из них проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Несмотря на перспективность рынка Азии, выходить на него стоит осторожно, поскольку странам данного региона свойственна неоднородность в области законодательства, платежной инфраструктуры и финансового поведения.

Скачав исследование платежной инфраструктуры и потребительских инсайтов АТР, вы узнаете:

  • Почему привычный бизнес-подход, который работает в России и в Европе, бесполезен в АТР;
  • Какие особенности платежного поведения покупателей необходимо учитывать в каждой отдельной стране региона;
  • Какие платежные методы предлагать потребителям;
  • На что жители АТР обращают внимание, принимая решение о покупке и как использовать данные знания на благо бизнеса?

Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете, скачав исследование ECOMMPAY.  Данная информация облегчит вам процесс масштабирования бизнеса и поможет получить максимальную выгоду от выхода в Азию.

По материалам ECOMMPAY



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