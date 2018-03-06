Выход из тени: нужно ли это Украине?

Уровень тенизации украинской экономики не снижается, констатируют эксперты, отмечая ее природный характер в нынешних реалиях.

Эксперты Международного валютного фонда в одном из своих последних докладов объявили, что уровень теневой экономики в Украине равен почти 45% от ВВП.

Согласно содержанию исследования, которое охватило период 1991-2015 гг., наибольший размер теневого сектора в структуре экономики Украины наблюдался в 1998 году – 57% ВВП, а наименьший в 2008 году – 36,6%.

Из-за мирового финансового кризиса 2008 года показатель ухудшился и пребывал в диапазоне 39,2 – 43,5% вплоть до конца 2014 года, а вот 2015 году, который стал финальным в исследовании ученых, уровень «тени» оценивался в 42,9%.

Что касается 2016 года, то, согласно расчетам Министерства экономического развития и торговли, теневая экономика в Украине составляла 34%, а в первом полугодии 2017 года – 37%. Отчего произошел такой отскок? Надо подчеркнуть, что на сегодня существует широкий инструментарий оценки теневого сектора. Если аналитики МВФ в своем докладе оперировали методами MIMIC, CDA и PMM, то в МЭРТ взяли на вооружение метод «расходы населения — розничный товарооборот» и убыточности предприятий, а также электрический и монетарный методы.

Экономист Александр Охрименко признается, что теневую экономику в Украине сложно измерить: показатель может варьироваться от 20% до 80% ВПП в зависимости от выбора подхода.

Что же подразумевается под теневой экономикой? Это, в первую очередь, любое производство, находящееся в уголовном измерении, это также экономика, не вычисляемая статистикой, это и личное производство домохозяйств и система ухода от налогов.

Отметим, что размер «тени» в развитых странах, будь то Нидерланды или Швейцария, колеблется от 7% до 15% ВВП.

В целом влияние теневого сектора на состояние государства – вопрос дискуссионный, особенно, если речь идет о развивающихся странах как Украина.

Согласно подсчетам экспертов, около половины ВВП Украины или 46 млрд долларов генерируется с использованием теневых схем, в связи с чем много средств попадет в «легальную» экономику, поэтому четко разграничить официальный сектор от неформального довольно сложно.

Со слов эксперта УИАМП Николая Спиридонова, благодаря ухищрениям и нелегальным операциям украинские предприятия имеют возможность развиваться.

«Теневая экономика – это вынужденная мера. Это попытка предприятий и фирм оставаться на плаву, поэтому уровень тенизации экономики будет пока оставаться прежним», – говорит он.

А. Охрименко убежден, что благодаря теневой экономике украинцы могут выживать в трудные времена.

«Благодаря «тени», мы можем пережить любой кризис. Для Украины «тень» – это спасение. Если бы у нас доля «тени» была, как в Польше (25% ВВП, – Авт.), мы бы кризис не пережили, были бы голодные бунты в прямом значении слова, потому что пособие по безработице в Украине мизерное, «левачка» мало, заработать негде. Во всех странах мира теневая экономика есть, но просто разные модели экономики. К примеру, в Германии она ниже, но там более сильные профсоюзы, у нас этого не существует. Например, пособие по безработице у них меньше, чем средняя зарплата по Германии, но выше, чем минимальная», – рассказал он.

Напомним, по данным Министерства социальной политики, в 2017 году около 3,7 млн граждан Украины были вовлечены в теневой сектор из 16 млн занятого населения. Однако это официальные цифры. Так, потенциал теневой занятости в Украине составляет 8 млн человек, при этом, по экспертным оценкам, 200 млрд гривен заработных плат в год выдаются в конвертах.

«Если бизнес видит, что все хорошо, все стабильно, он сам начинает выходить из «тени». Возможно, не так быстро, но выходит. Теоретически, при ликвидации упрощенной системы налогообложения тени станет намного меньше, но я не сказал бы, что от этого экономике станет лучше», – говорит А. Охрименко.

Отметим, что процессам детенизации способствуют рост деловой активности, улучшение инвестиционного климата, защита предпринимательства и т.д.

В то же время детенизация для государства – это дополнительные поступления в госбюджет. Чтобы это произошло нужно в теории продолжить курс на повышение минимальной зарплаты, разобраться с коррупцией на таможне, «закрутить гайки» в сфере внешнеторговых операций, а также отучить наши финансово-промышленные группы от «офшорных» привычек.

Победа над «тенью» будет выражена повышением социальных стандартов, обновлением инфраструктуры, усилением обороноспособности страны и т.д.

Наряду с этим, в ходе сокращения доли неформальной экономики, будет расти нагрузка на работающих граждан и бизнес, которые должны будут по полной платить налоги.

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