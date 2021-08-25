Выгорание, раскол и обнищание: Зюганов назвал главные угрозы, преследующие Россию | Новости политики

Сложившаяся в России опасность и угрозы стоят за плечами каждого жителя страны, независимо от его возраста, социального положения и материального достатка, заявил журналистам председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов

Политик рассказал, что представляют собой эти угрозы и почему именно эта тема выдвигается в качестве главной в предвыборной компании.

Одной из первых Зюганов назвал человеческие потери: «Наша страна и государствообразующий русский народ за последние годы потеряли 20 миллионов человек. Это катастрофа для всех, независимо от национальности и места проживания».

Вторая опасность, по словам председателя ЦК КПРФ, – это раскол и обнищание: «Никогда не было в нашей истории, чтобы 10% самых богатых имели в 14 раз доход больше, чем 10% самых бедных. А в Москве этот раскол в 18 раз. Это крайне опасно для социальной стабильности и выживания целой страны. На этом фоне пенсионеры – самые заслуженные люди – получают в деревне пенсию 7-9 тысяч, в городе – 12-14. Мы 8 раз вносили в Думу этот закон, чтобы удвоить и довести до 25 тысяч прожиточный минимум для каждого пенсионера, и любая зарплата не может быть ниже этой суммы. «Единая Россия» 8 раз отказалась голосовать за это. И вдруг дают на очередной месяц по 10-15 тысяч (…) Это гостинец к выборам, но в октябре уже ничего не получите».

В качестве основных угроз в России в КПРФ также упомянули износ оборудования, духовное и физическое выгорание и деквалификацию кадров.