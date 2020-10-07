выгодны ли депозиты в золоте и сколько налогов мы платим на самом деле — Минфин

Золото, серебро, платина и другие ценные металлы издавна считаются надежным активом для инвестирования сбережений. Не случайно страны по сей день формируют собственный золотой запас. Инвестиции в банковские металлы доступны и частным лицам.

Банки начали понемногу повышать доходность депозитов

За последние две недели крупные банки выровняли ставки по гривневым депозитам. Ставки снизили еще 4 банка с 31-го. При этом появилась новая тенденция: два финучреждения, наоборот, увеличили доходность вкладов. Сколько сейчас готовы платить вкладчикам большие банки с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд грн, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Сколько мы платим налогов самом деле

Только 18% украинцев имеют представление о налоговой системе Украины. А например, каждый пятый не знает, что, покупая товары, платит НДС, свидетельствует исследование CASE-Украина. Кто же на самом деле наполняет казну и сколько платит каждый из нас?

Американский инвестор прогнозирует «страшный кризис» в 2021 году

Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс предсказал «страшный» медвежий рынок в 2021 году. Об этом он заявил в ходе прямого телемоста, организованного RBC Talks.

В Минздраве рассказали, сколько стоит лечение одного пациента с covid-19

Лечение одного пациента с тяжелым течением covid-19 стоит от 45 000 гривен. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 7 октября.

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