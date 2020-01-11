Выборы в США и много спорта. Что принесет 2020 год

Что ждет мир в 2020 году

Корреспондент.net собрал главные мировые тенденции и события 2020 года.



2020-й год будет полон ярких событий. Мир ждет активное освоение космоса, выборы президента США, продолжение торговых войн и борьба с глобальным изменением климата.



США



2020-й год – это год импичмента президента США Дональда Трампа и новых президентских выборов. Большинство экспертов сходятся на том, что импичмент не будет успешным. Но вот переизбраться на второй срок Трампу будет тяжело.



Журнал The Economist провел эксперимент – о будущем Трампа спросили у неангажированного искусственного интеллекта. Неконтролируемая языковая модель GPT-2, созданная исследовательским центром Open AI, на вопрос о судьбе Дональда, прямо ответила: “Трамп не выиграет второй срок. Я думаю, он потерпит поражение на всеобщих выборах”. Хотя самого Трампа вряд ли заботит мнение какой-то программы.



Brexit



31 января 2020 года Великобритания должна выйти из Европейского союза. Судя по всему, на этот раз, после нескольких отсрочек, выход точно произойдет. “Brexit оставит страну разделенной, ущербной и раздробленной”, — прогнозируют в The Economist.



Экономические затраты Великобритании от Brexit уже достигли 130 млрд фунтов фунтов стерлингов — это около 170 миллиардов долларов, а к концу года к ним добавится еще 70 млрд фунтов, пишет Bloomberg.



Bloomberg Economics оценивает общую стоимость Brexit к концу 2020 года в 200 млрд фунтов (261 млрд долларов), поскольку неопределенность с окончательным выходом Британии из ЕС продолжает сказываться на компаниях и потребителях.



Китай



Торговая война между Китаем и США- один из главных вызовов 2020 года. Президент США Дональд Трамп на своей странице Twitter заявлял, что 15 января 2020 года в Белом доме будет подписана первая фаза торговой сделки с Китаем. «Позже я поеду в Пекин, где начнутся переговоры по второй фазе», — говорится в его сообщении от 31 декабря. Однако позже, в интервью телеканалу АВС, он сказал, что дата подписания договора может быть отсрочена.



Мировая экономика



Экономисты Bloomberg считают, что мир приближается к новому кризису. Его триггером может стать что угодно. Один из главных индикаторов — цена на золото, самый известный защитный актив. В январе его стоимость достигла максимума за шесть лет.



Bank of America прогнозирует, что финансовые рынки ждет «резкий подъем рисковых активов» в первом квартале 2020 года. Риски, связанные с Brexit и торговой войной, уменьшаются, на этом фоне прогноз на начало 2020 оптимистичен, считают стратеги Bank of America.



Климат



Говорить об изменении климата все еще будет модно. 26-я Конференция ООН по изменению климата пройдет в Глазго. Также будут введены ограничения на финансирование угольной промышленности. Еще один из возможных инструментов борьбы с глобальным потеплением – введение нового “налога на углерод”. Перспектива добавления тарифов в арсенал борьбы с изменением климата станет дополнительным риском для глобальной торговли.



Космос



В 2020 году планируется запуск четырех миссий на Марс: США, Китая, Евросоюза и ОАЭ. Миссия NASA будет включать беспилотный вертолет. Европейское космическое агентство, напротив, решило забуриться на глубину двух метров в дельте бывшей марсианской реки. Также мир ждет начала коммерческих суборбитальных полетов и запуска солнечного орбитального спутника, который сможет предсказывать опасные для электроники крупные солнечные вспышки.



Спорт



Токио примет XXXII летние Олимпийские игры. Принято решение о включении в программу карате, сёрфинга, бейсбола, скалолазания и скейтбординга. Некоторые дисциплины будут расширены.



Чемпионат Европы по футболу — 2020 пройдет в 12 странах, отобралась на него и сборная Украины.

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