Выборы в Приморье пройдут 16 декабря 2018 года и кандидатов на пост губернатора стало меньше — 1RRE

Третий тур выборов губернатора Приморского края назначен на 16 декабря 2018 года. На сегодняшний день один из кандидатов Игорь Степаненко, снял свою кандидатуру с выборов и не будет бороться за этот пост.

Предвыборную гонку за пост губернатора продолжат четыре кандидата.

Что известно о кандидатах на пост губернатора Приморья

За пост губернатора продолжат бороться четыре кандидата: депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР), врио главы региона Олег Кожемяко (самовыдвиженец), депутат думы Владивостока Роза Чемерис (партия «За женщин России»), представитель краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко («Партия роста»).

Андрей Андрейченко

34 года. Родился в Новосибирске. Окончил НГУ (историк по образованию), однако политическую карьеру сделал в Приморье. Был избран депутатом Думы Находкинского городского округа, четыре года был депутатом Думы Владивостока, потом − Заксобрания Приморья. С 2017 года − действующий депутат Госдумы от ЛДПР (комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям).

Андрейченко занимался общественной деятельностью: создал дискуссионный клуб имени Демосфена и «Клуб парламентских дебатов», возглавлял молодежное движение «Наша страна». На этих выборах − единственный представитель парламентской партии.

Олег Кожемяко

56 лет. Родился в Черниговке. Окончил Дальневосточный коммерческий институт. Создал сперва цветочный кооператив, потом − продовольственный. С 1995 года возглавлял совет директоров «Преображенской базы тралового флота».

В 2004 году стал советником спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Действительный государственный советник РФ 3-го класса. Кандидат экономических наук. Бывший губернатор Корякии, Приамурья и Сахалина (единственный, кто возглавлял более трех субъектов).

В Амурской области прославился массовыми увольнениями чиновников за ненадлежащее исполнение обязанностей. Сейчас − врио губернатора Приморского края. Член «Единой России», на выборы идет как самовыдвиженец.

Алексей Тимченко

40 лет. Родился во Владивостоке. Окончил ДВГАЭУ (специальность «мировая экономика»). Шесть лет преподавал в Тихоокеанском государственном экономическом университете, позже − в ДВФУ («Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит»), имеет опубликованные научные работы по теории и практике налогообложения. Работал экономистом, финансовым директором, замдиректора в компании по экспорту леса, потом − в налоговой инспекции по Первореченскому району.

В своей предвыборной программе делает упор на привлечение инвестиций, защиту малого бизнеса, развитие медицины, образования и туризма, а также на снижение «коммуналки», доступность жилья и ипотеки.

Роза Чемерис

Родилась в Махачкале (Дагестан). Окончила Московский государственный университет международных отношений МИД РФ (факультет международной журналистики). Стажировалась во французской Сорбонне (специальность «политология»), посещала курсы в колледже Сент Мартинс в Лондоне. После окончания МГИМО какое-то время работала в компании «Славнефть» (нефтегазовый бизнес).

Депутат Думы Владивостока, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. В голосовании по важным вопросам следовала линии фракции «Единая Россия».

У Розы Чемерис нет специального предвыборного сайта, но есть свой Telegram-канал «Депутат Чемерис», который она ведет самостоятельно. Больше о кандидате можно узнать из ее страницы на Facebook, там же представлена ее программа.

Как прошли предыдущие 2 тура выборов в Приморье

Первый тур выборов, в соответствии с постановлением Законодательного собрания Приморского края, состоялся 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Повторное голосование (второй тур) состоялось 16 сентября 2018 года.

Согласно официальным данным Избирательной комиссии Приморского края, в 1 туре ни один из кандидатов не смог получить более 50 % голосов избирателей на выборах в единый день голосования, из-за чего был назначен второй тур на 16 сентября 2018 года.

16 сентября в Приморье состоялся второй тур выборов. Лидировавший с отрывом 5–7% кандидат от КПРФ Андрей Ищенко по итогам обработки 95% протоколов набирал 51,6%, а кандидат от «Единой России», Андрей Тарасенко, — 45,8%. Но после подсчета 99% протоколов лидер второго тура сменился — им стал Тарасенко с 49,02% голосов избирателей, у Ищенко оказалось 48,5%.

В КПРФ отказались признавать результаты выборов, заявив о фальсификациях. Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, находящийся в Приморье, заявил РБК, что руководство участковых избирательных комиссий в Уссурийске, несмотря на заверенные копии протоколов, которые есть у представителей КПРФ, переписало их в пользу Тарасенко. Ищенко объявил бессрочную голодовку и призвал своих сторонников выйти на центральную площадь Владивостока

Выборы были признаны недействительными 20 сентября 2018 года решением избирательной комиссии Приморского края.

Читайте также

Источник