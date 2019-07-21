Выборы в парламент: что будет с курсом доллара

В Украине эксперты ожидают, что после выборов в Верховную Раду торговля на межбанке начнется в рамках 25,70-25,80 грн/$.

«Не думаю, что будут какие-то поводы для беспокойства, просто рынок подстрахуется. Вообще настроения положительные, и не думаю, что выборы их изменят», – сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко в комментарии UBR.

Кроме того, по его словам, если нерезиденты снова заведут валюту под новый аукцион Министерства финансов, то возможно и укрепление гривни.

Аналогичный курсовой диапазон на понедельник спрогнозировал и директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной – 25,70-25,80 грн/$.

«Думаю, что после голосования в Верховную Раду доллар продолжит стоять в текущем диапазоне. А в случае интереса иностранцев к новому выпуску ОВГЗ, возникнут и предпосылки для укрепления нацвалюты», – резюмировал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Эксперты ожидают, что после выборов в Верховную Раду торговля на межбанке начнется в рамках 25,70-25,80 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

По прогнозам аналитиков, курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26-27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которого спрос на валюту будет повышаться.

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