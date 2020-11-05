Выборы президента США. Главное :: Политика :: РБК

В различных американских штатах по-разному прописаны правила пересчета голосов после президентских выборов. В регионах, где в этом году возникла острая борьба между Трампом и Байденом, они определены следующим образом.

В Аризоне пересчет обязателен в том случае, если разрыв между кандидатами составляет 0,1 процентного пункта (п.п.) или меньше. Время для пересчета при этом не ограничено.

В Джорджии пересчета может потребовать один из кандидатов, если разрыв составил около 0,5 п.п. или ниже. Сделать это необходимо в течение двух рабочих дней после объявления результатов.

В Мичигане пересчет обязателен в том случае, если разница в числе голосов избирателей составляет 2 тыс. или меньше. Кандидат также может потребовать пересчета спустя 48 часов после объявления результатов, но в этом случае оплачивать его он будет сам.

В Неваде проигравший кандидат может потребовать пересчета спустя три рабочих дня после объявления результатов. Отрыв от первого места значения не имеет, но оплачивает пересчет он сам.

В Северной Каролине голоса пересчитывают автоматически, если разница между кандидатами составляет 1 п.п. или меньше.

В Пенсильвании пересчет начинается в том случае, если разрыв между кандидатами составляет 0,5 п.п. или меньше. Однако существуют и две дополнительные опции: опротестовать результаты можно в суде штата в том случае, если три избирателя подпишут бумагу о том, что в ходе голосования были допущены ошибки, имели место нарушения или фальсификации. Сделать это можно в течение пяти дней после голосования.

В Висконсине можно потребовать полного или частичного пересчета, если разница между кандидатами составляет 1 п.п. или меньше. Сделать это можно в первый рабочий день после оглашения результатов до 17:00. Если разница больше 0,25 п.п., то все расходы несет заявитель.

В Неваде после подсчета 85% голосов у Байдена 49,5%, у Трампа — 48,5%.

В Северной Каролине и Джорджии минимальное преимущество Трампа сохраняется. В Северной Каролине подсчет фактически не велся с утра 4 ноября. В Джорджии после подсчета 96% голосов разрыв сократился до 0,4% (около 20 тыс. голосов). Посчитать осталось около 50 тыс. бюллетеней.

В Огайо, который являлся одним из колеблющихся штатов, Fox News отдает победу Трампу. После подсчета 94% голосов у действующего президента там 53,4%, у Байдена — 45,2%. В Айове после подсчета 93% голосов у Трампа 52,9%, у Байдена — 45,4%. В Техасе после подсчета 84% голосов у Трампа 52,2%, у Байдена — 46,4%.

В Аризоне, где четыре года назад победил Трамп, лидерство захватил Байден (50,5% поддержки против 48,1% у Трампа после подсчета 86% голосов). При этом преимущество кандидата от Демократической партии по ходу подсчета постоянно сокращалось. Происходило это в том числе за счет одного округа, где сначала бывший вице-президент лидировал, а затем начал проигрывать.

Во Флориде после подсчета 98% голосов лидирует Трамп. У него 51,3%, у Байдена — 47,8%.

Байден прогнозируемо лидирует в Калифорнии, которая дает 55 выборщиков. В этом традиционно голосующем за демократов штате его поддержали более 65% избирателей (после подсчета 12% голосов). В столице США Вашингтоне по итогам подсчета более 50% голосов также ожидаемо лидирует Байден. Преимущество колоссальное — 92% против 5,9%. В штате Нью-Йорк Байдена поддержали 55,1%, Трампа — 43,6%.

Третье место в целом ряде штатов завоевала кандидат от Либертарианской партии Джо Йоргенсен, набрав 1–2%.

Заявления кандидатов

Выступая в Белом доме, Трамп утром 4 ноября заявил о том, что выигрывает в спорных штатах: Висконсине, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Мичигане. По его словам, оппонентам будет невозможно ликвидировать отставание. Он также сообщил, что его команда уже готова праздновать феноменальную победу. «По чести говоря, мы выиграли эти выборы. Но мы хотим, чтобы наша победа была защищена законом», — сказал он, пообещав обратиться в Верховный суд.

Байден, в свою очередь, выступил перед своими сторонниками в Делавэре и выразил надежду на победу. «Поворотным моментом» он назвал успех в Аризоне. Он также заявил, что рассчитывает на успех в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Как проходило голосование

Байден просил избирателей оставаться в очередях на избирательные участки, даже если они должны закрыться. В Twitter он написал, что избирателям удастся отдать свой голос, если они отстоят очередь. Ранее он встретился со сторонниками в Филадельфии. Байден заявил, что в этот раз на президентских выборах проголосуют больше людей, чем когда-либо в истории США. Он ждал, что свои голоса отдадут больше 150 млн человек.

Американцы при выборе президента учитывали коронавирус и экономическую ситуацию. Об этом свидетельствуют данные опроса Edison Research. По их подсчетам, двое из десяти делали свой выбор, учитывая последствия пандемии, а трое из десяти при голосовании думали об экономических проблемах в стране. Тем временем, по данным CNN, главными темами, которые волнуют американцев, стали экономика, расовое неравенство и коронавирус.

Хиллари Клинтон обратилась к жителям Миннесоты: «Будущее нашей демократии зависит от того, придете ли вы сегодня на избирательные участки».

Магазины Apple из-за выборов закрылись раньше в ряде крупных городов: Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Бостоне и Чикаго.

Бывший президент США Барак Обама написал, что в день выборов поставлено на карту все: «наше здоровье, наша работа». «Но есть хорошая новость: сегодня можно выбрать перемены. Давайте выиграем!» — написал бывший президент США.

Судья Федерального окружного суда в округе Колумбия Эммет Салливан распорядился проверить 12 почтовых округов, чтобы найти неучтенные бюллетени. До этого в почтовой службе заявили, что около 300 тыс. бюллетеней, которые высылались для голосования, так и не были отсканированы для подсчета.

ФБР расследует ситуацию с телефонными звонками с призывом не голосовать 3 ноября. Такие звонки, в частности, поступали жителям штатов Айова и Мичиган. Их призывали в день голосования «оставаться дома, а значит, оставаться в безопасности».

Дональд Трамп вечером посетил свой избирательный штаб в Вирджинии. «Я слышал, что у нас [республиканцев] все хорошо», — сказал он. Трамп отметил, что не подготовил речь на случай победы или поражения. «Выигрывать легко. Проигрывать никогда не просто», — заявил действующий президент.

На вечеринку в Белом доме в Ночь выборов смогут попасть лишь 250 человек, сообщает CNN со ссылкой на источник. Все гости пройдут экспресс-тест на коронавирус.

Вице-губернатор Пенсильвании (одного из ключевых для исхода выборов штатов) Кэти Буквар напомнила, что подсчет голосов не завершится полностью в день выборов, и призвала к терпению. Трамп осудил решение Верховного суда, разрешившего Пенсильвании принимать ранее поданные бюллетени в течение трех дней после дня голосования.

Трамп в интервью Fox News заявил, что считает свои шансы на победу твердыми. Он также отметил, что объявит о своей победе, только «когда эта победа состоится» (в прессе высказывались опасения, что Трамп может объявить о своей победе до окончательного подсчета голосов).

Джо Байден вместе с женой в день выборов посетили церковь в штате Делавэр, где они живут, и могилу старшего сына Бо (Джозеф Бо Байден умер в 2015 году от опухоли мозга).

И Байден, и Трамп на этих выборах проголосовали досрочно.

Опцией досрочного голосования воспользовались и многие звезды, среди них актриса Натали Портман и рэпер Снуп Догг.

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