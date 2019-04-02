Выборы-2019: В 14 областях подсчитали все голоса

В некоторых областях Украины Центральная избирательная комиссия уже подсчитала 100% голосов

Фото: УНИАН

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ЦИК.

Полтавская область

Лидер в регионе: Владимир Зеленский (35,62%) среди 735 906 голосов

Ровенская область

Лидер в регионе: Владимир Зеленский (24,01%) среди 552 040 голосов

Сумская область

Лидер в регионе: Владимир Зеленский (32,66%) среди 557 246 голосов

Харьковская область

Лидер в регионе: Владимир Зеленский (36,39%) среди 1 324 867 голосов

Черкасская область

Лидер в регионе: Владимир Зеленский (30,06%) среди 615 337 голосов

Кировоградская область

Лидер в регионе: Владимир Зеленский (34.52%) среди 453 543 голосов

Ивано-Франковская область

Лидер в регионе: Юлия Тимошенко (22,50%) среди 650 868 голосов

Львовская область

Лидер в регионе: Петр Порошенко (35,32%) среди 1 324 929 голосов

Закарпатская область

Лидер в регионе: Владимир Зеленский (38,35%) среди 443 330 голосов

Запорожская область

Лидер в регионе: Владимир Зеленский (39,70%) среди 872 526 голосов

Волынская область

Лидер в регионе: Владимир Зеленский (21,61%) среди 520 164 голосов

Луганская область

Лидер в регионе: Юрий Бойко (43,96%) среди 302 803 голосов

Тернопольская область

Лидер в регионе: Петр Порошенко (24,36%) среди 536 680 голосов

Черниговская область

Лидер в регионе: Владимир Зеленский (26,28%) среди 530 039 голосов

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