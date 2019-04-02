Выборы-2019: В 14 областях подсчитали все голоса

В некоторых областях Украины Центральная избирательная комиссия уже подсчитала 100% голосов
Фото: УНИАН
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ЦИК.
Полтавская область
Лидер в регионе: Владимир Зеленский (35,62%) среди 735 906 голосов
Ровенская область
Лидер в регионе: Владимир Зеленский (24,01%) среди 552 040 голосов
Сумская область
Лидер в регионе: Владимир Зеленский (32,66%) среди 557 246 голосов
Харьковская область
Лидер в регионе: Владимир Зеленский (36,39%) среди 1 324 867 голосов
Черкасская область
Лидер в регионе: Владимир Зеленский (30,06%) среди 615 337 голосов
Кировоградская область
Лидер в регионе: Владимир Зеленский (34.52%) среди 453 543 голосов
Ивано-Франковская область
Лидер в регионе: Юлия Тимошенко (22,50%) среди 650 868 голосов
Львовская область
Лидер в регионе: Петр Порошенко (35,32%) среди 1 324 929 голосов
Закарпатская область
Лидер в регионе: Владимир Зеленский (38,35%) среди 443 330 голосов
Запорожская область
Лидер в регионе: Владимир Зеленский (39,70%) среди 872 526 голосов
Волынская область
Лидер в регионе: Владимир Зеленский (21,61%) среди 520 164 голосов
Луганская область
Лидер в регионе: Юрий Бойко (43,96%) среди 302 803 голосов
Тернопольская область
Лидер в регионе: Петр Порошенко (24,36%) среди 536 680 голосов
Черниговская область
Лидер в регионе: Владимир Зеленский (26,28%) среди 530 039 голосов
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