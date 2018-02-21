Вятрович поглумился над жертвами красного террора

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отпустил неуместную шутку в адрес человека, расстрелянного одесской ЧК

Вятрович сделал это в репосте в Facebook новости директора архива СБУ Андрея Когута, информирует «ДС».

Когут рассказал о судьбе одессита по фамилии Поттер, которого расстреляла одесская ЧК в 1920 г.

«Гр. Поттера, как Соввласти врага авантюриста, загатавлявшаго фальшивые документы РАССТРЕЛЯТЬ, имущество конфисковать», — говорится в архивных документах.

Вятрович перепостил это сообщение, сопроводив его комментарием: «Вскоре на полках «Гарри Поттер и подвалы ЧК», добавив к нему смайл.

Напомним, 26 января Вятрович заявил, что деятели литературы и культуры являются эффективными инструментами России, чтобы напоминать Украине о едином культурном пространстве. При этом он назвал Цоя и Высоцкого «щупальцами «русского мира».

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