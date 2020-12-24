Вячеслав Гладков вручил 36 белгородцам государственные и областные награды

«В уходящем году всем нам пришлось столкнуться с очень серьёзными, беспрецедентными испытаниями, пройти суровый экзамен пандемии. Белгородцы противостояли этим вызовам и стремились обеспечить нормальную жизнедеятельность. В чрезвычайных условиях жителям региона удалось качественно отработать и держать ситуацию на контроле», – начал свою речь Вячеслав Гладков.

Он напомнил об успехах белгородцев в 2020 году. Аграрии региона добились рекордного урожая – 4 млн тонн зерновых и зернобобовых, заняли 1-е место в стране по урожайности сои и 2-е – по урожайности подсолнечника. Область традиционно лидирует в России по производству мяса, по итогам 2020 года стала второй в ЦФО по производству молока.

За год в области построили более 300 км и отремонтировали свыше 1 тыс. км автодорог. Второй год подряд у региона лучшие в стране показатели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Хотел бы сказать спасибо за ваш труд, который в столь сложное время мы не просто сохранили, а достигаем новых рубежей в своём развитии. И, конечно, особая благодарность главным героям года – врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям скорой помощи», – сказал Вячеслав Владимирович.



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