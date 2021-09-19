Вячеслав Гладков посетил Центр общественного наблюдения за выборами

В центре общественного наблюдения за выборами Вячеслав Гладков поинтересовался у наблюдателей:

«Насколько удобен вам такой формат работы и есть ли какие‑либо замечания? Мне кажется, что должно быть комфортно, так как всё находится в одном месте».

Присутствующие ответили, что пока их всё устраивает.

«Мы третий день общаемся с нашими наблюдателями, и жалоб нет. И место для центра выбрано удобное, – заметила руководитель штаба общественных наблюдателей, директор универсальной научной библиотеки Надежда Рожкова. – За эти три дня центр хорошо себя зарекомендовал. Может быть, это станет традицией в нашем регионе».

Вячеслав Гладков подчеркнул, что ему хотелось бы узнать мнение журналистов и наблюдателей уже по итогам работы центра.

«С моей точки зрения, это современный формат, который позволяет очень оперативно предоставлять информацию, получать ответы на вопросы, которые поступают в рамках работы общественных наблюдателей и СМИ, – считает Вячеслав Владимирович. – Это место, куда приходят все кандидаты и их доверенные лица и тоже получают доступ к средствам массовой информации, общаются со своими помощниками и наблюдателями».

По словам Гладкова, если центр зарекомендует себя как место, где удобно и комфортно, и будет востребован, то будет работать и в дальнейшем.

Фото: «БелПресса»